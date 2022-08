Brasil, China e o futuro compartilhado

Há quarenta e oito anos, em 15 de agosto de 1974, China e Brasil reestabeleceram relações diplomáticas. Na ocasião, segundo o Banco Mundial, a renda per capita no Brasil era de US$ 1.004,10, enquanto na China era de US$ 160.14. Após quase cinco décadas, a renda per capita do Brasil, em 2021, era de US$ 7.518,80 e a da China de US$ 12.556,30. O valor total do comércio bilateral, em 1974, era de US$ 17,42 milhões. Em 2021, o valor do comércio bilateral ascendeu a US$ 135,4 bilhões. Estes números ilustram o salto que a China deu durante este período de reforma e abertura. Também se observou o crescimento da relação comercial apesar das turbulências inerentes a um relacionamento tão intenso e profundo. A China construiu um sistema econômico que reflete a crença no mercado e no Estado. No século XVIII, Adam Smith já reconhecera que “o mercado chinês é maior, mais desenvolvido e sofisticado do que qualquer mercado na Europa.” Enquanto na China se construíam grandes obras de infraestrutura, como a Muralha e o Grande Canal, na Europa se construíam castelos para a proteção no contínuo processo de guerras infindáveis. À medida que o século XXI avança e a China ascende, o reconhecimento de Adam Smith volta a se repetir.

Desde 1974, a China provou crescente interesse no Brasil, tanto como seu maior parceiro comercial desde 2009, um de seus maiores investidores e parceiro político global, particularmente no contexto do BRICS. A China tornou-se um país altamente competitivo, que tem aproveitado dos benefícios da globalização. Apesar da campanha difamatória, liderada por parte de governos interessados na manutenção da estrutura atual de poder, a ascensão da China é uma realidade. As fórmulas requentadas da Guerra Fria utilizadas por estes países não têm sido capazes de frear o crescimento chinês, em que pese a mão pesada utilizada, muitas vezes, sobre outros para forçá-los a posicionamentos contrários aos próprios interesses nacionais de longo prazo. Para tanto, contam com a subserviência intelectual e a ignorância prevalecente sobre a China

Duas noções equivocadas proliferaram e se tornaram lugar comum nos últimos anos: (i); a China depende do Brasil para alimentar-se; e (ii) a China está comprando o Brasil. As duas premissas não poderiam estar mais erradas. Muito do que o Brasil oferece também faz parte do cardápio ofertado por vários países. A cesta de exportação de produtos agropecuários vendidos pelo Brasil à China jamais seria suficiente para alimentar a população chinesa, que, além da alta produtividade agrícola que vem construindo, também mantém uma multiplicidade de parceiros globais que lhe fornece os produtos necessários. O que o Brasil pode e deve fazer é agregar cada vez mais valor aos produtos agrícolas e fontes de proteína, criando um verdadeiro diferencial para os seus produtos. Ao invés de exportar frutas, joint ventures sino-brasileiras poderiam vender na China e em outros mercados asiáticos produtos com maior valor agregado oriundos do Brasil.

É importante ressaltar que a China não está comprando o Brasil. Ao adquirir ativos no Brasil, estes continuam debaixo das regras, leis e regulamentações brasileiras. O Brasil oferece uma série de oportunidades de investimentos, principalmente na área de infraestrutura. Um planejamento conjunto e parceria aprofundada permitiria ao Brasil vencer gargalos históricos de infraestrutura em estradas, portos e aeroportos. Um salto qualitativo nesta área levará o Brasil a uma maior integração doméstica e a novos patamares de desenvolvimento. “Construa uma estrada e fique rico” afirmam os chineses para enfatizar o quão essencial é uma infraestrutura de excelência para promover o desenvolvimento e a prosperidade econômica.

Por fim, ascensão chinesa vem transformando o mundo de duas maneiras fundamentais. Em primeiro lugar, por tratar-se um país de mais de 1.3 bilhão de pessoas, que tem incrementado a sua renda per capita e ainda está a desenvolver o mercado doméstico, a ascensão chinesa se tornará ainda mais disruptiva globalmente à medida que a sua renda aumenta, oferecendo uma miríade de oportunidades para fornecimento de produtos. Em segundo, porque, pela primeira vez na História Moderna, o país principal do sistema global será um subdesenvolvido e do Oriente, e não do Ocidente, com raízes civilizacionais diferentes daquelas que conhecemos. A modificação da governança global que esta ascensão preconiza é favorável a um Brasil que pretende exercer um papel mais relevante no mundo.

Brasil e China têm muitas sinergias e complementaridades. A Nova Rota da Seda pode solidificar esta parceria, inclusive reformular a ordem mundial. A China possui os recursos econômicos e tecnológicos que o Brasil precisa, além de um vasto mercado. Numa parceria ganha-ganha para um futuro compartilhado, os dois países devem caminhar juntos para construir uma nova ordem global como parceiros iguais.

“O sol da primavera banha a terra, a brisa espalha a fragrância de flores e ervas”, afirmam os chineses. É preciso dar alma a esta parceria, por meio de maiores interações empresariais, acadêmicas e culturais. Que os próximos quarenta e oito anos do relacionamento frutifiquem numa constante primavera.

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South