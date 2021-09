‘Bora votar’: Jovens que fazem 16 anos até outubro de 2022 podem tirar título e votar nas eleições presidenciais, alerta TSE

Jovens que completam 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022, data do primeiro turno das próximas eleições gerais, podem tirar a primeira via do título eleitoral e votar no pleito de 2002. Para isso, os jovens devem emitir o documento entre janeiro e maio do ano que vem, sendo que é possível realizar o procedimento pela internet.

A Justiça Eleitoral quer incentivar os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto não é obrigatório, a participarem do processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral lançou neste mês a campanha ‘Bora Votar’, que será veiculada até o final do ano. Composta por peças veiculadas em TV, rádio e nas redes sociais da corte eleitoral, a ação destaca que ‘votar é um exercício de cidadania que fortalece a democracia’.

“Votar é um ato de cidadania. E estimular o exercício da cidadania é uma das missões da Justiça Eleitoral. Por isso, o primeiro voto é o momento no qual jovens eleitores podem ajudar a definir os rumos da democracia. É também um importante primeiro passo para assumirem lideranças e ocuparem espaços na vida política da sociedade”, frisa o TSE.

Para emitir o título de eleitor online, basta acessar o TítuloNet, pelo computador, tablet ou celular. O jovem deve acessar o sistema, selecionar a opção ‘não tenho’ na guia ‘Título de eleitor’ e preencher todos os campos indicados, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.

Em seguida, é necessário anexar fotografias ao requerimento para comprovação da identidade – uma selfie segurando um documento oficial de identificação, duas imagens da própria documentação utilizada para comprovar a identificação da primeira foto e o comprovante.

Além disso, é preciso juntar um comprovante de residência para concluir o procedimento. Homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar. As imagens devem estar totalmente legíveis. Caso contrário, a solicitação pode ser negada pela Justiça Eleitoral.

O pedido de emissão do documento também pode ser acompanhado pela internet. Para isso, basta acessar a guia ‘acompanhar requerimento’ e informar o número do protocolo gerado na primeira fase do atendimento.