Bonat mantém ação contra operador do PSDB na terra da Lava Jato Sucessor de Sérgio Moro na titularidade da 13.ª Vara Federal de Curitiba reafirma que 'não há conexão' do processo que apura suposta lavagem de Paulo Vieira de Souza no esquema Odebrecht com investigação em andamento na Justiça Eleitoral em São Paulo