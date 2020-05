‘Bolsonaro vai cair se o senhor sair’, disse Zambelli a Moro

Às vésperas da saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli enviou mensagens ao ex-juiz afirmando: “Bolsonaro vai cair se o senhor sair”. Antes a parlamentar disse: “O Brasil depende do senhor estar no MJ (Ministério da Justiça)”. As mensagens foram reveladas pelo G1 e confirmadas pela reportagem da Estadão.

Após repercussão sobre as mensagens, a deputada publicou vídeo em suas redes sociais afirmando que ‘havia um contexto’ para a mensagem e que a mesma foi enviada ‘na ânsia’ de tentar fazer com que Moro ficasse no governo.

Na gravação, Zambelli disse ainda que naquele momento achava que a saída de Moro podia abalar o governo. “Quem não achava?” questionou. No entanto, na avaliação da parlamentar, o governo ficou mais forte.

Em outro trecho da conversa, a deputada federal diz que o Planalto a pediu para falar com o então ministro e afirma que ‘não teria porque’ Moro sair do governo uma vez que, segundo ela, o diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo teria pedido para sair do comando da corporação. O ex-juiz respondeu: “Se o PR anular o decreto de exoneração, ok”.