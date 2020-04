Bolsonaro não pode contrariar os fatos

Augusto Aras, procurador-geral da República, afirmou ao menos em duas ocasiões que ações do Presidente da República contrárias ao isolamento social e à quarentena estariam de alguma forma protegidas pelo direito à opinião e à imunidade do cargo.

Todos têm direito a sua própria opinião, mas não a seus próprios fatos. Quais os fatos relevantes nesse debate: a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a todas as nações medidas de isolamento/quarentena; o Brasil, por meio de lei e normas administrativas, repercutiu as recomendações da OMS; o sistema de saúde brasileiro, público e privado, não tem capacidade de atender todos aqueles seriamente afetados pela covid-19; o presidente da República tem mais de 60 anos de idade.

Pode o presidente da República ter opinião divergente da OMS? Naturalmente. Pode agir conforme essa opinião, contrariando os fatos acima? A resposta é negativa.

O conjunto normativo, aprovado pelo Congresso (leis), mas também pelo Executivo Federal (normas administrativas), instituem medidas como o isolamento e quarentena. Alertam, ainda, o cidadão quanto aos crimes de infração de medida sanitária e de desobediência.

O recado do Estado é claro: obedeçam às medidas sanitárias, enquanto se busca montar estrutura mínima de saúde para atender aos seriamente infectados, sob pena de sanções, inclusive criminais. O objetivo das normas é proteger a saúde pública: um dever de cada um de nós para garantir um direito de todos.

E o que faz o presidente da República? Adota discurso público contrário às próprias determinações do governo federal e contrata campanha publicitária, sem licitação, a custo de quase 5 milhões de reais, com o mote “O Brasil não pode parar”. Nas redes sociais, repercute vídeos de cidadãos em carretas e congêneres, pelo fim das medidas sanitárias. Em uma palavra: incita à desobediência.

Faz mais: caminha pelo Distrito Federal – com quarentena decretada pelo governador -, conversando com populares, fomentando o discurso de minimização da pandemia. Duas circunstâncias fundamentais: o presidente da República pode estar infectado, ainda que assintomático, já que muitas pessoas de seu entorno testaram positivo para covid-19; ele tem mais de 60 anos, o que o tornaria grupo de risco, para quem o isolamento é recomendado mesmo na modalidade “isolamento vertical” defendida por Bolsonaro.

A Constituição também não garante imunidade total ao presidente da República; muito pelo contrário, prevê as hipóteses em que deve ser responsabilizado quando comete crime comum e quando comete crimes de responsabilidade. Para isso, precisa cometer os crimes durante a duração de seu mandato e em função do cargo que ocupa. Assim, quando se vale do cargo de Presidente para disseminar ações contra as medidas sanitárias, seja através de campanhas ou pronunciamentos oficiais, supera a imunidade constitucional.

Não há imunidade nem direito à opinião que amparem o que o presidente tem feito.

A Constituição reservou ao Ministério Público o poder de formar opinião sobre o caráter criminoso de determinada ação; em sendo ação do presidente da República, esse poder é do procurador-geral da República. Está em suas mãos ao menos investigar os fatos acima, por enquanto. Para além de eventual responsabilização jurídica do procurador-geral, sua decisão entrará para a história. Cabe a ele escolher de qual lado.

*Davi Tangerino e Eloísa Machado, advogados criminalistas, professores da FGV-SP