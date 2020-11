Bolsonaro fez campanha para 59 candidatos, mas só elegeu dez; veja lista

Dos 45 candidatos a vereador que apareceram no “horário eleitoral gratuito” de Jair Bolsonaro, apenas dez conquistaram uma vaga no Legislativo de suas cidades. Entre os derrotados, estão três que tiveram um empenho extra do presidente, como a sua ex-assessora Wal do Açaí (Republicanos), em Angra dos Reis; Deilson Bolsonaro, em Boa Vista e Clau de Luca (PRTB), em São Paulo.

O trio, com os respectivos números, foi mencionado em uma publicação na véspera da votação. A postagem foi apagada no domingo quando as urnas indicavam o fracasso dos apadrinhados. Eles também foram mencionados diversas vezes nas transmissões ao vivo.

Ao pedir votos, o presidente chegou a dizer que era “apaixonado” por Clau e por Sonaira Fernandes (Republicanos), candidata que, mesmo com menos votos que adversários, foi eleita por caus do quociente eleitoral – regra que contabiliza a votação de todo a chapa. Sonaira trabalhou no gabinete de Eduardo Bolsonaro, enquanto Clau se aproximou do presidente nas eleições e é ativa nas redes sociais. Bolsonaro chegou a dizer que ficaria mal para ele se elas não se elegessem.

“Olha pessoal, tem que eleger essas vereadoras aqui, se não vai pegar mal pra mim pra caramba. Não eleger prefeito é normal, porque a barra é pesada e lá não temos como ajudá-lo”, disse Bolsonaro, em uma live. O apelo não foi suficiente. Sonaira teve 17.868 votos, e Clau de 5.788.

Bolsonaro também mostrou apoio para sua ex-assessora Walderice Santos da Conceição, a Wal do Açaí. Ela concorreu ao cargo de vereadora em Angra dos Reis com o nome de Wal Bolsonaro, mas só conquistou 266 eleitores. Durante a campanha, Bolsonaro voltou a negar que Wal tenha sido sua “funcionária fantasma”. Ela se demitiu após reportagem da Folha de S.Paulo, em 2018, apontar que ela trabalhava vendendo açaí, enquanto era nomeada no gabinete do então deputado federal.

Entre treze candidatos a prefeito que tiveram votos pedidos por Bolsonaro, apenas dois passaram ao segundo turno apenas Marcelo Crivella (Republicanos), no Rio, e Capitão Wagner (PROS), em Fortaleza. O ex-senador Mão Santa (DEM) foi reeleito prefeito em Parnaíba, no Piauí, e Gustavo Nunes (PSL) conquistou a prefeitura em Ipatinga, em Minas Gerais.

Bolsonaro também se empenhou para pedir voto para coronel Fernanda candidata ao senado no Mato Grosso, em uma eleição suplementar. A vaga foi aberta com a cassação do mandato da juíza Selma Arruda, no ano passado. O empresário Carlos Fávero (PSD) venceu com 26% dos votos válidos e terá mandato até 2026. Ele já ocupava o cargo interinamente por ter sido um dos mais votados na eleição de 2018.

Atualizada às 14h de 16/11/2020

Inicialmente, a reportagem informava que Sonaira Fernandes (Republicanos) não havia sido eleita, mas ela conquistou uma cadeira na Câmara Municipal com ajuda do quociente eleitoral.

CANDIDATOS A VEREADOR APOIADOS POR BOLSONARO

ELEITOS

Carlos Bolsonaro (Republicanos)

Rio de Janeiro

Nikolas Ferreira (PRTB)

Belo Horizonte

Pastor Júnior (Podemos)

Recife

Marco Aurélio Filho (PRTB)

Recife

Aleluia (DEM)

Salvador

Paulo Chuchu (PRTB)

São Bernardo do Campo

Jessicão (PP)

Londrina

Sonaira Fernandes (Republicanos)

São Paulo

NÃO ELEITOS

Wal do Açaí (Wal Bolsonaro) (Republicanos)

Angra dos Reis

Clau de Luca (PRTB)

São Paulo

Deilson Bolsonaro (Republicanos)

Boa Vista

Cely Duarte (Podemos)

Fortaleza

Alex Ceará (PSC)

Fortaleza

Capitão Araújo Lima (PP)

Aracaju

Rubenita Lessa (PSL)

Teresina

Marília Ferraz (PRTB)

Recife

Osvaldo Neto (PSC)

Recife

Coronel Meira (PSC)

Recife

Nelson Monteiro (PSC)

Recife

Cabo Silveira (Patriota)

Campo Grande

Inspetor Alberto (PROS)

Fortaleza

Michele Assis (Patriota)

João Pessoa

Alisson Novaes (Patriota)

João Pessoa

Nayana Pontes (DEM)

Campina Grande

Coronel Márcio Saraiva (DEM)

Campina Grande

Cabo Emanuel Diniz (DEM)

Campina Grande

Alessandro (PRTB)

Olinda

Paula Milani (PMB)

Curitiba

Coronel Kelson (Patriota)

João Pessoa

Gilvan (DEM)

Campina Grande

Thiago (DEM)

Campina Grande

Solange Lopes (Patriota)

Dourados

Luiz Costa (Solidariedade)

Queimados

Marcelo Conrado (PRTB)

Goiânia

Vigilante Assumar (Republicanos)

Goiânia

Rodolfo Souza (PSL)

Goiânia

Devanir Novellino (PRTB)

Cidade Ocidental

Taciana Muniz (Patriota)

João Pessoa

Jeová Junior (PSL)

Sobral

Fábio Ferreira (Republicanos)

Nova Iguaçu

Aderbal Poroca (DEM)

Paulista (PE)

Edilane Mansueto (DEM)

Campo Grande (MS)

Guilherme Paz (DEM)

Garanhuns (PE)

Adilson Bolsonaro (PSD)

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

Abimael Santos (PP)

Toritama (PE)

CANDIDATOS A PREFEITO QUE VÃO DISPUTAR SEGUNDO TURNO

Marcelo Crivella (Republicanos)

Rio de Janeiro

Capitão Wagner (PROS)

Fortaleza

CANDIDATOS A PREFEITO ELEITOS NO PRIMEIRO TURNO

Gustavo Nunes (PSL)

Ipatinga (MG)

Mão Santa (DEM)

Parnaíba (Piauí)

CANDIDATOS A PREFEITO NÃO ELEITOS

Celso Russomanno (Republicanos)

São Paulo

Bruno Engler (PRTB)

Belo Horizonte

Delegada Patrícia (Podemos)

Recife

Coronel Menezes (Patriota)

Manaus

Oscar Rodrigues (MDB)

Sobral

Júlia Zanatta (PL)

Criciúma

Doutor Serginho (Republicanos)

Cabo Frio

Morgana Macena (MDB)

Cabedelo (Paraíba)