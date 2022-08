Bolsonaro e Alexandre sentam frente a frente em posse no STJ dois dias após operação contra empresários bolsonaristas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acompanham nesta quinta-feira, 25, a cerimônia de posse da ministra Maria Thereza de Assis Moura como presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O encontro acontece dois dias após a operação que fez buscas contra empresários apoiadores do governo. O presidente e o ministro sentaram frente a frente – Bolsonaro no palco e Moraes na plateia.

O último encontro institucional entre o presidente e o ministro foi na posse de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O magistrado fez um discurso duro contra a escalada de ataques infundados ao sistema eleitoral.

Entre a cerimônia no TSE, na semana passada, e a posse hoje no STJ, o principal evento a opor Moraes e Bolsonaro foi justamente a operação contra os aliados do governo. A decisão que autorizou as buscas e a quebra dos sigilos bancário e de mensagem dos empresários ainda não está sob sigilo. Até o momento, o presidente evitou fazer críticas públicas ao STF: os ataques foram terceirizados aos filhos e aliados.

Não é a primeira vez que Moraes e Bolsonaro se encontram em compromissos institucionais em meio a um clima de animosidade. Em maio, depois que o presidente pediu o afastamento do ministro das investigações dos atos democráticos e das fake news, que fechou o cerco contra apoiadores do governo, os dois chegaram a trocar um aperto de mão em evento no TSE.

O procurador-geral da República Augusto Aras, que divulgou uma nota alegando não ter sido avisado da operação, não participou da cerimônia.