‘Boca Aberta’ cobra cassação do presidente da Câmara de Rolândia por vídeo íntimo

O presidente da Câmara de Rolândia, no Paraná, Eugênio Serpeloni (PSD), é alvo de pedido de cassação de mandato por suposta quebra de decoro parlamentar após um vídeo íntimo de sua autoria ser divulgado nas redes sociais nesta semana. O documento foi apresentado pelo deputado federal Emerson Petriv, o ‘Boca Aberta’ (PROS), e pelo deputado estadual Matheus Viniccius Petriv, o ‘Boca Aberta Jr’. (PRTB).

A gente de Rolândia está escandalizada. Com cerca de 66 mil habitantes, no Norte do Paraná, a 400 quilômetros de Curitiba, a cidade discute as imagens picantes que vazaram nas redes.

As cenas foram divulgadas no início da semana e mostram Serpeloni se masturbando. Segundo o vereador, ‘o vídeo foi compartilhado ilegalmente e as medidas legais para identificar os autores serão tomadas’.

“Digo que, a gravação do referido vídeo foi produzida em momento íntimo pessoal, cujo conteúdo não autorizei a divulgação, não compartilhei de qualquer modo e nem com qualquer pessoa”, afirmou Serpeloni, em nota divulgada nas redes sociais.

“Este lamentável episódio trouxe grandes prejuízos morais a mim e a imagem da minha família, a quem devo pedido de perdão”, anota o vereador.

“É evidente que o referido vídeo, por tratar-se de algo de foro íntimo, não possui qualquer relação ou vínculo com a Câmara Municipal de Rolândia, instituição para qual fui eleito democraticamente pelo voto popular, razão pela qual minha conduta íntima e pessoal não deve, nem deveria afetar”, ele sustenta.

No domingo, 10, ‘Boca Aberta’ e seu filho ‘Boca Aberta Jr’., apresentaram pedido de cassação no qual acusam Serpeloni de cometer quebra de decoro parlamentar.

“Tal conduta é nojenta, abjeta, repugnante, extremamente reprovável, e não condiz com a conduta de um homem de família, de caráter, moral e bons costumes e, certamente, humilha a Câmara de Vereadores de Rolândia e toda a população deste tão respeitável Município Paranaense, sendo motivo de chacota nas rodinhas mais de bares, e conversas de todo o Brasil, havendo comparação do nome da cidade com tal ato. Quanta vergonha!”, protestam ‘Boca Aberta’ e ‘Júnior’.

De acordo com os deputados, a conduta de Serpeloni é ‘inadmissivel’ e ‘totalmente incompatível com o código de ética da Câmara de Rolândia’.

“É um comportamento esdrúxulo que não pode ser aceito pela população rolandense”, afirmou Boca Aberta. Questionado se o caso não é criminal, visto que o vídeo supostamente foi divulgado sem autorização do vereador, o deputado minimizou. “Ele gravou, fim de papo, e agora ele vai ter que responder por isso.”

O pedido de cassação será analisado pela Câmara de Rolândia que poderá determinar a abertura do processo.

COM A PALAVRA, O VEREADOR EUGÊNIO SERPELONI

“Eu, Eugênio Serpeloni, venho por meio desta esclarecer que recentemente tive meu nome relacionado a vídeo divulgado nas redes sociais e com grande repercussão.

Digo que, a gravação do referido vídeo foi produzida em momento íntimo pessoal, cujo conteúdo não autorizei a divulgação, não compartilhei de qualquer modo e nem com qualquer pessoa.

Este lamentável episódio trouxe grandes prejuízos morais a mim e a imagem da minha família, a quem devo pedido de perdão.

É evidente que o referido vídeo, por tratar-se de algo de foro íntimo, não possui qualquer relação ou vínculo com a Câmara Municipal de Rolândia, instituição para qual fui eleito democraticamente pelo voto popular, razão pela qual minha conduta íntima e pessoal não deve, nem deveria afetar.

Respeito aqueles que compreendem este ato isolado como algo aos costumes sociais, afinal vivemos em uma comunidade com pluralidade de ideias e opiniões. Contundo, afirmo tratar-se de conteúdo de esfera pessoal e íntima o qual não poderia macular minha vida pública, muito menos do Poder Legislativo.

Esclareço que, adotarei as medidas legais cabíveis com o fim de identificar aquele que realizou a divulgação do conteúdo íntimo, bem como aqueles que replicaram seu conteúdo de todas as formas e meios, evidentemente ilegais.”