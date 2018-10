‘Boa tarde! Faltam 115 dias para Jucá ficar sem foro privilegiado’

Um perfil no Twitter, ‘Jucá sem foro’, começou nesta segunda-feira, 8, ‘contagem regressiva para o senador Romero Jucá (MDB-RR) ficar sem foro privilegiado’. O emedebista não conseguiu se eleger para mais um mandato no Senado.

Até às 13h30 desta terça, 9, o perfil tinha publicado duas mensagens. A primeira delas, na segunda, 8: ‘Boa tarde! Faltam 116 dias para Romero Jucá ficar sem foro privilegiado’. A outra nesta terça, 9. ‘Boa tarde. Faltam 115 dias para Romero Jucá perder o foro privilegiado’.

Jucá tinha mandato no Senado desde 1994. No domingo, 7, ele ficou de fora por 426 votos.

Roraima elegeu Chico Rodrigues (DEM), com 22,75% dos votos, e Mecias de Jesus (PRB), com 17,43%. Chico teve 111.466 votos válidos e Mecias, 85.366. Jucá ficou com 84.940.

O emedebista figurou durante toda a campanha em terceiro nas pesquisas de intenção de voto e não conseguiu reverter o resultado nas urnas. Ele está há 24 anos no Senado e tentava seu quarto mandato consecutivo.

Romero exerceu o mandato durante os governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (P) e Michel Temer (MDB). Já integrou os quadros do PPR, do PSDB e, desde 2010, é uma liderança do MDB.

Romero Jucá foi ministro do Planejamento de Michel Temer por 12 dias. Ele deixou a pasta após a divulgação de áudios que sugeriam uma obstrução da Operação Lava Jato. Em uma conversa com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, ele diz que uma mudança no governo seria importante para “estancar a sangria” da Lava Jato.

Os diálogos ocorreram dias antes da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Jucá é réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem dinheiro no Supremo Tribunal Federal.

COM A PALAVRA, ROMERO JUCÁ

A assessoria disse que o senador não irá comentar pois é contra alimentar os haters na internet.