Bloqueio de redes sociais de deputado do Paraná põe advogado em saga por decisão judicial que decretou restrição

Assim que percebeu que suas contas em redes sociais estavam bloqueadas, no domingo, 13, o deputado estadual do Paraná Homero Marchese (Republicanos), que apoiou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, acionou sua equipe de advogados para identificar o motivo da restrição. Para entender o caso, os representantes do parlamentar buscaram então as plataformas, recebendo a resposta de que se tratava de uma suspensão por ordem judicial – no entanto, sem qualquer informação sobre o juízo que decretou a medida ou o número do processo em que a ordem foi assinada.

Desde então, o advogado Thomé Sabbag tem recorrido a Tribunais em busca de informações sobre o que qualifica como ‘censura’ de Homero. “Não sabemos exatamente o que aconteceu. Não se trata apenas de um caso de censura, mas um caso de censura em que o censurado não sabe de onde veio a ordem, por quais motivos, se há processo. Não sabemos absolutamente nada. Na interlocução com as plataformas digitais garantiram que foi por determinação judicial”, diz.

Sabbag já apresentou petições administrativas ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal – Cortes em que ‘provavelmente’ foi proferida a ordem de bloqueio, na avaliação do advogado – para descobrir se a decisão judicial contra Marchese foi assinada por um de seus integrantes. Tais tipos de solicitações são encaminhados diretamente às Presidências dos tribunais, caindo respectivamente com o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber.

Segundo o advogado, ainda não houve resposta dos magistrados no bojo de tais procedimentos. No caso da petição enviada à Corte eleitoral, o juiz auxiliar da Presidência Marco Antônio Martin Vargas assinou despacho na tarde desta quinta-feira, 17, encaminhando a solicitação para Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação da Corte, para manifestação ‘existência de processos que originaram a suspensão dos perfis’ do deputado.

Sabbag indica que o deputado percebeu que suas redes sociais haviam sido bloqueadas duas a três horas depois de fazer uma ‘última postagem’ sobre relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições. Como mostrou o Estadão, o documento não aponta qualquer fraude eleitoral e reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos.

“A intenção do deputado quando fez esse post foi informar seus eleitores o que era dito por esse relatório”, sustenta o advogado, em defesa de seu cliente. Não há qualquer confirmação, por hora, de que a publicação esteja ligada à suspensão das redes sociais.

“Homero diz nesse post que não acredita nas duas principais narrativas de fraude. Expressamente ele se faz o post a seguinte pergunta: ‘Houve fraude?’ E ele mesmo responde: ‘não sei’. Ele diz que não sabe se houve fraude. Ele não diz que houve fraude”, completou.

Segundo o advogado, o deputado nunca recebeu nenhum alerta ou teve suas contas suspensas, nem em razão de critérios estabelecidos pelas próprias plataformas de redes sociais. “Ele nunca escreveu nada de antidemocrático”, alega.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO THOMÉ SABBAG

A Constituição Federal brasileira prevê, no seu artigo 5o (rol dos direitos fundamentais), que “é livre a manifestação do pensamento” e que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. O seu artigo 220, reforçando a proteção à liberdade de expressão, enuncia que “é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. No caso dos parlamentares, dada a importância de suas atividades num Estado Democrático de Direito, a Constituição reforça ainda mais a proteção à liberdade de expressão dos detentores de cargos no Poder Legislativo, tornando-os invioláveis “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

O “Caso Homero” constitui, então, um caso evidente de censura a um parlamentar, violando-se não apenas a liberdade de expressão, mas também a imunidade parlamentar. Aliás, o “Caso Homero” é bastante peculiar e, por suas especificidades, talvez seja o caso mais aberrante de todos os que integram a recente onda de censura no Brasil, tanto na forma, quanto no conteúdo:

1. Quanto à forma (procedimento): a) o Deputado Homero não sabe qual Juiz, em qual Tribunal e por quais motivos as suas redes sociais foram bloqueadas; b) por isso, tem percorrido uma verdadeira via crucis para tentar identificar a existência de eventual processo e decisão nesse sentido, perante o TSE e o STF, mas ainda não obteve qualquer resposta conclusiva; e c) os próprios funcionários dos Tribunais, até agora contatados, não sabem se há ou não processo contra o Deputado Homero, o que causa estranheza, por sugerir que há níveis diferentes de informação e sigilo mesmo dentro das Cortes.

Conclusão: pior que ser censurado, é sê-lo sem saber por quem e sem saber por quê.

2. Quanto ao conteúdo (mérito da discussão sobre censura), além de todos os problemas relativos à possibilidade de se atribuir a um Tribunal a prerrogativa de definir o que é verdade e o que não é, e apesar de toda a aparente hipnose coletiva verificável no franco e avançado processo de normalização da censura no Brasil, fato é que o Deputado Homero, em seu último post: a) limitou-se a traduzir de forma simples o que o Relatório do Ministério da Defesa disse de forma muito técnica, o que constitui mera notícia de fato; b) não afirmou ter havido qualquer tipo de fraude e chegou inclusive a considerar improváveis as duas principais alegações de fraude (totalização viciada dos votos e urnas com 100% de votos para um só candidato), além de julgar “falha” a “auditoria argentina”; c) disse expressamente que não sabe se houve fraude nas eleições; d) não incitou qualquer movimento de protesto, muito menos violento, reputando ser o caso de se “aguardar” por novas informações das autoridades; e e) pior, teve as contas nas redes sociais removidas por inteiro. O Deputado Homero é conhecido no Estado do Paraná pelo amplo trabalho de fiscalização realizado desde o início de sua vida política. De uma hora para outra, de forma ilegal, retirou-se todo o conteúdo de suas redes do ar, impedindo-se que os cidadãos paranaenses acessem tais conteúdos e que entrem em contato com o Deputado – sendo que, atualmente, as redes sociais são o maior meio de comunicação entre os parlamentares e os cidadãos.

Conclusão: não está sendo censurada no Brasil apenas a afirmação de que houve fraude, mas até mesmo a simples dúvida a respeito. Não se pode mais nem sequer assumir ignorância sobre este assunto, mesmo ele sendo tão especializadamente técnico: passou a ser “obrigatório acreditar”, o que é não somente um absurdo moral, mas uma ininteligível contradição nos próprios termos.