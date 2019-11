Blitz da PRF pega 202 esmeraldas de R$ 5 mi com passageiro de ônibus em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada desta quarta, 6, um homem de 33 anos que transportava 202 esmeraldas lapidadas, avaliadas em R$ 5 milhões, em um ônibus de linha interestadual em Goiás. O veículo, que tinha saído de Porto Velho com destino a São Paulo, foi abordado pelos agentes da PRF na BR 060, em Rio Verde, município goianiense situado a cerca de 230 km da capital do Estado.

As pedras preciosas foram encontradas na bolsa de mão do homem e estavam acompanhadas de laudos de avaliação.

O homem disse que pegou as pedras em Cuiabá e as entregaria em Campinas, no interior de São Paulo, informou a PRF.

Segundo a corporação, o homem afirmou que não receberia nada pelo transporte. Além disso, não deu informações sobre quem entregou ou quem iria receber as pedras.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Jataí.