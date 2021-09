Biden contra-ataca

Se durante os últimos anos a China utilizou seu projeto Belt and Road Initiative na Ásia, na Europa e na África com mais de 4 trilhões de dólares em investimentos de infraestrutura e conseguiu de fato aumentar a influência e seu poder nos últimos anos, o governo de Joe Biden prepara seu contra-ataque.

O projeto chinês Belt and Road Initative visa conectar mais de 70 países na Ásia, Europa e África por meio de uma “Nova Rota da Seda” de ferrovias, rodovias e portos. Pequim vê isso como uma forma de promover vínculos regionais e integração econômica e aumentar sua influência econômica e política com investimentos, expansão de suas empresas e financiamentos internacionais a diversos países.

Diferentemente do governo de Donald Trump, que focou sua política para dentro dos Estados Unidos, e viu a influência internacional dos Estados Unidos diminuir ano a ano e a confiança dos seus parceiros sumir, o governo de Joe Biden quer não apenas retomar os últimos 70 anos de política externa, mas fazer frente à China em um audacioso projeto de 7 trilhões de dólares.

A ideia passa por reforçar a capacidade da base econômica dos Estados Unidos, principalmente na indústria, para fazer frente às negociações com Pequim. A China investiu cerca de 1 trilhão de dólares em cerca de 139 países, o que impactou diretamente a diplomacia americana e sua capacidade de influência e segurança global. Neste contexto, os planos de Biden são ambiciosos e incluem cerca de 1,9 trilhão de dólares em ajuda financeira no âmbito da Covid-19 e 2,3 trilhões de dólares para gastos em infraestrutura e gastos para economia verde e mudança climática. Além disso, há mais 2 trilhões de dólares em educação, pesquisas e saúde. São gastos sociais e tecnológicos com os maiores valores das últimas 5 décadas.

Biden busca mostrar um novo modelo de investimento em infraestrutura focado na credibilidade americana, na justiça social e no modelo democrático de governo, algo totalmente diferente do modelo chinês, o que pode atrair grande parte de nações que buscam ampliar o espectro democrático e a participação popular. Neste contexto, Biden objetiva criar uma política interna-externa, na qual investimentos nacionais e expansão de projetos externos podem criar uma sinergia positiva, contrabalançando a expansão da influência chinesa e ao mesmo tempo revigorando os Estados Unidos para competir em pé de igualdade com a nova China em setores industriais, de tecnologia e economia verde.

Uma previsão econômica da Moody’s Analytics, divulgada em 23 de setembro de 2020, revelou que o plano econômico “Build Back Better”, do presidente Joe Biden, se aprovado sob uma administração democrata, criaria 18,6 milhões de empregos e resultaria em um aumento de quase US$ 5.000 na renda familiar anual para americanos de classe média. A previsão da Moody’s dizia que o plano de Biden resultaria em um crescimento médio anual do produto interno bruto (PIB) de 4,2% entre 2020 e 2024, e 2,9% entre 2020 e 2030. De acordo com a consultoria, o plano alcançaria uma taxa de desemprego de 4,1% até 2022.

*Igor Macedo de Lucena é economista e empresário, doutorando em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa, membro da Chatham House – The Royal Institute of International Affairs e da Associação Portuguesa de Ciência Política