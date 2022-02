Biblioteca fake de desembargador do TJ do Amazonas cai durante reunião on line; vídeo viraliza na internet

Um vídeo publicado nas redes sociais exibiu um episódio constrangedor: uma estante falsa de livros montada pelo desembargador Yedo Simões, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, veio ao chão. O episódio aconteceu durante uma sessão online entre os magistrados nesta quarta-feira, 2. Nas imagens, é possível notar que o cenário se desfaz no momento em que o magistrado afasta a cadeira para trás.

Quando Simões percebe o contratempo, ele se levanta e tenta erguer a prateleira. Enquanto isso, a desembargadora Joana Meirelles, enumera as demandas. Por alguns segundos, ele não aparece no vídeo.

Ele ressurge na gravação após ajustar a estante no enquadramento da tela, o magistrado se senta novamente. O material da biblioteca fake aparenta ser de papelão. No recorte do vídeo, também estavam presentes os desembargadores: Abraham Campos, Cezar Bandeira, Délcio Santos, João Mauro Bessa.

COM A PALAVRA, O DESEMBARGADOR YEDO SIMÕES

A reportagem do Estadão tentou contato com o gabinete do desembargador Yedo Simões, do Tribunal de Justiça do Amazonas, por e-mail e telefone. Não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.