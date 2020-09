Bens apreendidos e bloqueados em operação contra braço financeiro do PCC somam R$ 1 bi, diz PF; veja a galeria de riquezas

Segundo a Polícia Federal, os bens apreendidos e bloqueados na Oepração Rei do Crime – ofensiva aberta na manhã desta quarta, 30, para desarticular braço financeiro do PCC – somam mais de R$1 bilhão. As investigações se debruçaram sobre um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 30 bi, considerando operações atípicas apontadas pelo Coaf.

A operação foi batizada Rei do Crime justamente em referência a ‘empresários que fomentam e financiam organizações criminosas sem praticar as ações violentas por elas perpetradas’. As apurações chegaram a uma rede de 73 empresas suspeitas ligadas, sobretudo, ao ramo de combustíveis na capital paulista.

“São empresários que atuam há décadas nesta área, se enriquecendo, crescendo, robustecendo, reverberando dinheiro que foi angariado com tráfico de drogas”, explicou Elvis Secco, que é Coordenador Geral de Repressão às Drogas, Armas e Facções Criminosas.

Segundo o delegado Rodrigo de Campos Costa, coordenador da operação, a lavagem era operacionalizada através da injeção de dinheiro em espécie nos negócios, de transações financeiras milionárias para empresas fictícias e da compra de imóveis e veículos de luxo.

Na ofensiva realizada nesta manhã, mais de 200 policiais federais cumprem 13 mandados de prisão preventiva, 43 mandados de busca e apreensão, e ainda executam ordens de sequestro de 32 automóveis, nove motocicletas, dois helicópteros, um iate, três motos aquáticas, 58 caminhões e 42 reboque e semirreboque.

