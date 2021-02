Bastidores: Ministros do STF articulam com deputados mudanças na ‘PEC da Blindagem’

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão articulando, nos bastidores, mudanças no texto da “PEC da Blindagem”, que tenta impor limites à atuação do Poder Judiciário após a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (RJ). Em acordo entre líderes partidários, a Câmara decidiu desidratar a proposta, que ainda enfrenta forte resistência do STF, mesmo após as alterações. A avaliação de magistrados é a de que o texto, como está, não passa no Senado.

A principal mudança anunciada é que não haverá restrição para crimes inafiançáveis que, se cometidos por parlamentares, podem levá-los à prisão em flagrante.

A proposta original redigida por aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-PI), dizia que a prisão só caberia em crimes que fossem expressos na Constituição como inafiançáveis, como tortura e racismo. Na prática, o texto original impediria, por exemplo, a prisão de Silveira por divulgar vídeo com ameaças e ofensas aos ministros do STF e apologia ao Ato Institucional 5 (AI-5), o instrumento mais duro de repressão do regime militar. A nova versão, no entanto, não traz alterações à atual aplicação da lei, que permitiu que Silveira fosse preso.

Segundo o Estadão apurou, o principal foco de resistência do Supremo à proposta é o dispositivo que proíbe o afastamento judicial cautelar de membro do Congresso Nacional. De acordo com integrantes da Corte, essa é uma forte restrição à atuação do Poder Judiciário.

Em maio de 2016, no auge da Operação Lava Jato, o então deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) foi afastado da presidência da Casa e do mandato com o voto de todos os ministros da Corte. Cunha era réu em ação penal e alvo de quatro inquéritos. Naquela ocasião, prevaleceu entre os ministros o entendimento de que Cunha usava o cargo para atrapalhar o avanço das investigações da Lava Jato. “Afastar Cunha é uma decisão drástica. Esta decisão trata-se de uma excepcionalidade, não é um instrumento de valoração de um poder sobre outro”, disse na ocasião o ministro Dias Toffoli.

Outro ponto da nova redação da PEC que incomoda o STF é o que determina que a medida cautelar tomada contra membro do Congresso que afete direta ou indiretamente o seu mandato “somente produzirá efeitos após a sua confirmação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”.

Nos bastidores, ministros do STF tentam convencer os parlamentares a fazer ajustes nesse dispositivo. Para os magistrados, seria mais razoável prever que a medida cautelar determinada individualmente tenha efeitos imediatos, mas seja submetida imediatamente ao plenário do Supremo na primeira sessão subsequente.

A PEC também prevê que, no caso de prisão em flagrante, o parlamentar deverá ser encaminhado à Casa (Câmara ou Senado), permanecendo sob a custódia “até o pronunciamento definitivo do plenário”. Um integrante da Corte, no entanto, questiona a viabilidade da medida e se será possível, por exemplo, que a Polícia Federal permaneça todo esse tempo com o parlamentar alvo de ação judicial.

Segundo o Estadão apurou, o presidente do STF, Luiz Fux, acompanha os desdobramentos das discussões, mas não está envolvido pessoalmente nas articulações para ajustar a proposta, que colocou a Câmara em rota de colisão com o tribunal.

“O Parlamento é a casa das discussões. O que nos preocupa é que, semana passada, com toda a crise que se instalou, as instituições, tanto a Câmara quanto o STF acabaram se alinhando, se mostraram maiores do que problemas particulares, pessoais (no caso Daniel Silveira). E agora, uma discussão tão precipitada, em cima da decisão, acaba mostrando uma certa fragilidade. Não concordamos com essa discussão tão rápida”, disse à reportagem o presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Eduardo André Brandão.

A percepção geral nas diferentes alas do STF é a de que a ofensiva da Câmara é ruim e serve como ofensiva do Legislativo após a intervenção do Supremo no caso Daniel Silveira. O assunto tem sido amplamente discutido por ministros em conversas reservadas, mas os magistrados têm evitado dar declarações oficiais contra a PEC porque o tema já foi judicializado.

Nesta quinta-feira, uma ação do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) contra a tramitação da proposta chegou ao STF. O pedido para impedir a análise da matéria pela Câmara será analisado pelo ministro Luís Roberto Barroso.

“É comum que, no período de férias, apenas o presidente do STF exerça as funções jurisdicionais, em regime de plantão. A ele cabe tomar as medidas urgentes, que serão depois submetidas ao Plenário pelo relator. Se o texto da PEC for aprovado nestes termos, um eventual crime, mesmo que muito grave, cometido por deputado ou senador no período de férias do STF terá sua apuração e prevenção fortemente prejudicadas”, critica o parlamentar, ao lembrar que a proposta prevê que as medidas cautelares só entram efetivamente em vigor após decisão do plenário.