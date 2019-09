Bastidores: Declaração de Janot reacende dentro do STF suspeitas de “República de Grampos”

BRASÍLIA – As declarações bombásticas do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, que afirmou ao Estado que entrou armado no Supremo Tribunal Federal (STF) para matar o ministro Gilmar Mendes, reacenderam dentro da Corte a desconfiança da instalação de uma “República de grampos” que teria mirado o tribunal durante a gestão de Janot.

Integrantes da Corte avaliam que, mais do que reforçar a segurança física do tribunal (autoridades não precisam passar por detector de metais quando entraram no STF) é necessário reforçar a inteligência do tribunal para monitorar possíveis focos de ameaças contra ministros e reforçar o compartilhamento de informações com outros órgãos. O inquérito das ameaças e fake news instaurado pelo próprio STF, à revelia do Ministério Público, é considerado uma espécie de “centro de inteligência” para detectar possíveis ataques.

O principal episódio narrado por Janot que elevou as desconfianças dentro do STF sobre grampos ilegais é o que envolve as suspeitas lançadas sobre a atuação da filha da ex-PGR.

Em maio de 2017, Janot, na condição de chefe do Ministério Público Federal, pediu o impedimento de Gilmar na análise de um habeas corpus de Eike Batista, com o argumento de que a mulher do ministro, Guiomar Mendes, atuava no escritório Sérgio Bermudes, que advogava para o empresário.

“Foi logo depois que eu apresentei a sessão (…) de suspeição dele no caso do Eike. Aí ele (Gilmar) inventou uma história que a minha filha advogava (Letícia Ladeira Monteiro de Barros) na parte penal para uma empresa da Lava Jato. Minha filha nunca advogou na área penal… e aí eu saí do sério”, afirmou o ex-procurador-geral ao Estado.

A informação sobre a atuação da filha de Janot foi publicada pelo blog do jornalista Reinaldo Azevedo. Como Janot atribuiu o vazamento da informação a Gilmar Mendes, uma das suspeitas dentro do tribunal é a de grampos ilegais que teriam monitorado uma possível conversa entre o ministro e o jornalista. A Constituição Federal assegura o sigilo da fonte.

Segurança. A ameaça de morte a Gilmar Mendes está sendo avaliada dentro da Corte. O STF proíbe a entrada de pessoas portando qualquer tipo de arma, mas autoridades que ingressam nas instalações do tribunal – como parlamentares, governadores e procuradores-gerais da República – não passam por detectores de metais, já que utilizam um acesso restrito, diferente daquele usado pelo público comum.

Um auxiliar ouvido reservadamente pela reportagem ironiza a possibilidade de se colocar detector de metais no caminho das autoridades: “Quem garante que não vai matar lá fora? O raio-X vai impedir isso? Questões psiquiátricas são questões psiquiátricas.” Além disso, obrigar parlamentares, governadores e ministros de Estado a passarem por esse tipo de fiscalização poderia criar constrangimentos.

A entrevista explosiva de Janot também foi vista dentro do STF como uma forma de turbinar as vendas do livro de memórias do ex-PGR. Um integrante do tribunal acredita que a declaração de Janot foi “um ótimo teaser” para o lançamento do livro de memórias do ex-PGR. O “teaser” é uma espécie de “prévia”, um recurso de publicidade para despertar a curiosidade do público sobre um fato que só será conhecido depois.

O Estado ainda não recebeu resposta da assessoria de Janot.