Bases constitucionais do combate à corrupção no Brasil (IV)

Na sequência dos três artigos anteriores que publiquei neste espaço, apresento agora as seguintes ideias. Como da última vez, para facilitar ao leitor, retomo a ligação com o que havia dito anteriormente.

Em suma, a proposta desenvolvida sustentava que o tratamento da moralidade administrativa e seus desdobramentos no sistema constitucional brasileiro ganhou ênfase especial sob a vigência da Constituição de 1988. Dei atenção a dois aspectos do regime constitucional vigente, como diferenciais em relação à prática dos regimes anteriores: (i) uma diretriz principiológica mais expressa, no tocante ao tratamento da ética no exercício da função pública; e (ii) a criação de novos instrumentos de controle da administração pública, acompanhada da ampliação do alcance de instrumentos existentes.

Dou continuidade agora a um desdobramento do tópico (ii), para além dos novos instrumentos processuais de controle (discutidos no último texto): o reforço das competências e da autonomia dos órgãos de controle.

A Constituição de 1988 representou um notável fortalecimento do ministério público, do tribunal de contas e dos órgãos de controle interno.

Em relação ao Ministério Público, a Constituição ampliou seu papel (arts. 127 a 130). “Foi intenção do constituinte fazer o ministério público representar a lei antes de servir aos governantes”; daí ter-lhe atribuído “um estatuto praticamente idêntico ao do Judiciário”, com garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, além de entrada na carreira exclusivamente por meio de concurso público. E prossegue o citado autor para melhor precisar que, mais do que simplesmente zelar pelo controle da legalidade, a Constituição de 1988 estendeu ao ministério público o papel de defensor da legitimidade, cabendo-lhe fiscalizar o cumprimento de princípios ligados ao “próprio cerne de justiça”, dentre eles, o da moralidade[1].

Quanto ao tribunal de contas, a Constituição reduziu drasticamente o poder de influência do Presidente sobre a escolha dos ministros. Enquanto na carta anterior, todos os ministros eram nomeados pelo Chefe do Executivo, na atual apenas um terço o são (os demais são apontados pelo Legislativo); ademais, mesmo entre os três ministros de indicação presidencial, apenas um é de livre-nomeação, sendo que os demais devem ser escolhidos a partir de lista-tríplice, alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal (art. 73) – órgão que, aliás, pela primeira vez recebeu menção no texto constitucional. O novo desenho do tribunal de contas resultou na crescente independência do órgão, aumentando, pois, a efetividade do seu controle.

O artigo 74 da Constituição determinou ainda que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deveriam manter sistemas de controle interno. A criação da Controladoria Geral da União em 2003 impulsionou um processo de expansão e fortalecimento dos órgãos de controle interno pelo país. Atualmente, além do Governo Federal, quase todos os Estados e a maioria das capitais conta com um órgão central de controle interno, que costuma reunir as atribuições de ouvidoria, auditoria, correição e promoção da transparência.

Os órgãos de controle interno tiveram seu papel no combate à corrupção reforçado com a edição da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, que criou instrumentos de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos de corrupção praticados em seu benefício. Nos termos da nova legislação, a administração pública passou a poder investigar empresas suspeitas, aplicando-lhes elevadas multas caso comprovados os atos ilícitos; a lei também prevê a possibilidade de celebração de acordos de leniência com pessoas jurídicas que colaborarem com as investigações. Ainda que o processo administrativo de responsabilização possa, em tese, ser conduzido por qualquer órgão ou entidade pública, a prática acabou concentrando essa competência nos órgãos de controle interno.

O assunto comporta continuidade. No próximo artigo, pretendo discutir perspectivas de aprimoramento institucional do controle exercido pelos Tribunais de Contas.

