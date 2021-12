Bases constitucionais do combate à corrupção no Brasil (II)

Em continuação ao primeiro artigo que tive a satisfação de publicar neste espaço, apresento agora as seguintes ideias. Para facilitar ao leitor, no entanto, retomo a ligação com o final do artigo anterior.

Naquele texto, após apresentar uma abordagem histórica sobre o tratamento da moralidade administrativa e seus desdobramentos no sistema constitucional brasileiro, encerrei propondo: Contudo, a matéria ganha ênfase especial sob a vigência da Constituição de 1988, marco na retomada da redemocratização do País. […] A Constituição de 1988 reproduz, com ligeiras adaptações, o tratamento já consolidado no direito constitucional brasileiro em matéria de responsabilidade de agentes públicos em casos de corrupção e de outros desvios em relação à boa administração, incluindo o crime de responsabilidade de certas autoridades. […] No entanto, dois aspectos do regime constitucional vigente marcam sua principal diferença em relação à prática dos regimes anteriores: (i) uma diretriz principiológica mais expressa, no tocante ao tratamento da ética no exercício da função pública; e (ii) a criação de novos instrumentos de controle da administração pública, acompanhada da ampliação do alcance de instrumentos existentes.

Continuo, portanto, a partir daí.

A Constituição de 1988, com efeito, em matéria de responsabilidade de agentes públicos em casos de corrupção e de outros desvios em relação à boa administração – incluindo o “crime de responsabilidade” de certas autoridades (arts. 85; 86; 96, III; 102, I, “c”; 105, I, “a”; e 108, I, “a”) e mantido um tratamento à corrupção de funcionários públicos em geral pelo Código Penal – não difere substancialmente do regime anteriormente consolidado.

Acresça-se ainda ao regime vigente hoje no Brasil a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), subscrita pelo Brasil em 1996 e internalizada (como norma infraconstitucional) em 2002.

No entanto, a principal distinção do regime constitucional vigente em relação aos regimes anteriores está, parece-me, nos dois aspectos acima indicados.

Em primeiro lugar, (i) uma diretriz principiológica mais expressa, no tocante ao tratamento da ética no exercício da função pública.

Com efeito, a Constituição de 1988, elaborada, nesse aspecto, sob a influência de certos modos de pensamento constitucional de origem alemã, fortes também em Portugal e na Espanha, vale-se mais amplamente do recurso à figura normativa dos princípios, com formulação textual mais aberta e mais permeável à penetração de valores éticos (metajurídicos).

Fala-se correntemente no Brasil, sob o influxo da ordem constitucional vigente, em uma “expansão axiológica do direito”, na expressão de Celso Lafer; e ainda, acompanhando Odete Medauar, em uma “Constituição catalisadora da evolução de práticas administrativas em prol dos direitos fundamentais”.

No que se refere ao objeto do presente artigo, duas menções a princípios merecem destaque: a indicação do princípio da moralidade como um dos cinco princípios gerais a que se submete a administração pública (art. 37, caput); e, como desdobramento específico da moralidade administrativa, a menção à probidade administrativa (art. 37, § 4º).

Como afirma Wallace Paiva Martins Júnior, “o princípio da moralidade administrativa prega a observância de regras éticas na atividade administrativa, informada por valores como boa-fé, diretivas de boa administração, honestidade, lealdade, interesse público e imparcialidade etc., que devem estar presentes na conduta do agente público e no ato praticado (objeto, motivo e finalidade). Contido no princípio da moralidade administrativa está o da probidade”.

No mesmo sentido, José Roberto Pimenta Oliveira, destaca o elemento subjetivo do conceito: “Probidade é demonstração de integridade de caráter ou retidão. Falar de probidade de determinado agente público é reportar-se à sua integridade de caráter e retidão, o que conduz a avaliar sua honestidade no exercício da função pública”.

O alargamento da margem judicial de controle da administração, com base no princípio da moralidade e, especialmente, com sua concretização em torno da ideia de probidade, é a principal consequência prática, em termos de combate à corrupção, a partir do regime constitucional vigente.

Essa ampliação do controle judicial da administração, no entanto, decorre não apenas do fundamento principiológico, mas ainda do aprimoramento dos meios processuais de controle.

Na continuação deste artigo, desenvolverei o segundo ponto acima destacado: a criação de novos instrumentos de controle da administração pública, acompanhada da ampliação do alcance de instrumentos existentes, na Constituição de 1988.

*Fernando Menezes de Almeida, professor titular da Faculdade de Direito da USP

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica