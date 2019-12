Barroso suspende norma que proíbe conteúdos com questões de gênero em escolas de Londrina Ministro do Supremo considera que município do interior do Paraná 'dispôs sobre diretrizes e bases da educação, matéria de competência privativa da União', e alerta que 'a diversidade de identidades de gênero é um fato da vida, um dado presente na sociedade e com o qual terão, portanto, de lidar'