Barroso quer uma resposta rápida no caso Lula para ‘o bem da democracia’

Relator do processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso sinalizou a interlocutores que quer uma resposta ‘rápida’ no caso do petista para ‘o bem da democracia’, segundo o Broadcast Político apurou.

A defesa de Lula pretende apresentar uma questão de ordem na retomada da sessão plenária desta sexta-feira do TSE, sob a alegação de que o processo do ex-presidente não está pronto para ser apreciado pelos sete integrantes da Corte Eleitoral.

Os advogados sustentam que não foi aberto um prazo para a apresentação das alegações finais das partes envolvidas no caso. A defensa cogita até mesmo que sejam concedidos 2 dias para que isso ocorra, ao invés dos 5 dias que estariam previstos inicialmente.

Segundo o Broadcast Político apurou, houve divergência entre ministros do tribunal sobre o direito de Lula manter as atividades de campanha e aparecer no horário eleitoral, o que levou Barroso a optar por levar o registro e definir já sobre a candidatura do PT.