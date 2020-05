Barroso nega suspender dispositivos da Reforma da Previdência sobre alíquotas de servidores públicos Ministro do Supremo Tribunal havia enviado as ações que questionam a reforma da Previdência diretamente para a análise do Plenário da Corte, sem avaliar liminares, mas entendeu que seria necessário se pronunciar sobre um dos casos em razão de outras decisões judiciais