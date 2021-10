Barroso nega ação da OAB-DF que alegava violações de prerrogativas de advogados na CPI da Covid

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou mandado de segurança apresentado pela seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) contra atos do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, por supostas violações de prerrogativas de advogados que atuam em defesa de depoentes. Barroso considerou que apenas o Conselho Federal da OAB tem legitimidade para acionar o Supremo para questionar atos de uma comissão parlamentar de inquérito instalada em âmbito federal.

No mandado de segurança impetrado no Supremo, a OAB-DF alegou que a CPI estaria cerceando a defesa técnica de testemunhas e investigados, impedindo os advogados de fazerem uso da palavra e os destratando no desempenho de sua profissão.

No processo, a seccional citou dois episódios – o primeiro envolvendo o senador Otto Alencar, no exercício momentâneo da presidência da comissão, e o advogado do empresário Carlos Wizard; e o segundo entre o senador Omar Aziz e a advogada do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que teve a prisão decretada durante seu depoimento.

Ao avaliar o caso, Barroso ressaltou que a competência para representar os interesses coletivos ou individuais dos advogados é da OAB nacional. Segundo ele, as seções regionais têm essa atribuição apenas no âmbito de sua competência material e territorial.

No caso dos autos, a legitimidade para propor mandado de segurança contra ato de CPI federal, por ser exercida perante o STF, extrapola o âmbito territorial de cada Conselho Seccional e está restrita ao Conselho Federal da OAB, na avaliação do ministro.

Fora a questão processual, Barroso ainda apontou que os fatos citados pela OAB-DF não indicam impedimento à participação de advogados em auxílio aos seus clientes ou a cassação de sua palavra durante sessões da CPI.

O ministro indicou que o episódio envolvendo o senador Otto Alencar e o advogado de Carlos Wizard, ainda que tenha despertado manifestações da comunidade jurídica e motivado o envio de ofício do Conselho Federal da OAB à comissão, foi classificado, pelos próprios envolvidos, como um mal-entendido.

Já em relação ao episódio da prisão de Roberto Ferreira Dias, a informação de que sua advogada fora impedida de falar não consta das notícias de jornais juntadas aos autos, apontou Barroso. De acordo com o ministro, os relatos indicam que ela acompanhou o cliente durante todo o procedimento burocrático e providenciou os trâmites para que ele fosse liberado após o pagamento de fiança.