Barroso, Moro e Santa Cruz participam de série documental sobre impactos da pandemia no Judiciário

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, participam do próximo episódio da série documental ‘A tirania da minúscula coroa: Covid-19’.

Ao lado de outros juristas renomados, os três vão falar sobre os reflexos da pandemia no sistema judiciário (assista o teaser abaixo).

O episódio completo, o oitavo da produção dirigida pelo jornalista Gustavo Girotto, estará disponível na próxima terça-feira, 21, no canal de Youtube Via D’Ideia.

“O judiciário nacional – assim como os demais setores -, passa por profundas adaptações. Essas ações de enfrentamento e a adoção de medidas preventivas, especialmente o isolamento social, suscitaram um forte debate sobre o funcionamento e como será o futuro do judiciário em nível global. Tentamos captar visões e análises acerca do tema”, adianta o diretor.

Veja abaixo o time completo de debatedores que participam do episódio: