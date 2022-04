‘Nunca precisamos tanto de um choque de civilidade e humanismo no Brasil’, prega Barroso nos EUA

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse neste domingo, 10, que o Brasil nunca precisou tanto de um ‘choque de civilidade e humanismo‘.

“Nós vivemos um momento em que todos os demônios se liberaram. Saíram à luz do dia os homofóbicos, os misóginos, os racistas. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. A causa das mulheres, a causa do meio ambiente, a causa da igualdade racial, a causa da proteção indígenas não são causas progressistas, essas são causas da humanidade”, defendeu.

A declaração foi dada durante participação no Brazil Conference, em Boston, nos Estados Unidos. O ministro participou de um painel sobre o papel das instituições brasileiras na defesa da democracia.

Barroso disse que a democracia no Brasil tem sido atacada pelo ‘populismo autoritário’ e ‘divisionista da sociedade’. Ele citou o discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro (PL) no último feriado do 7 de Setembro; os ataques reiterados da militância bolsonarista ao sistema eletrônico de votação; e o ato contra o Congresso e o STF no Dia do Exército, há dois anos. “Isso não é normal”, alertou.

Na avaliação do ministro, no entanto, as instituições brasileiras ‘têm sido capazes de resistir’. “Eu não quero minimizar os riscos, mas até aqui os limites têm sido traçados e de certa forma têm sido preservados”, disse. “Mas elas [as instituições] dependem de nós continuarmos atentos”, acrescentou.

Questionado sobre os riscos de ruptura antidemocrática, Barroso disse rejeitar a ‘narrativa de que está tudo desmoronando’.

“É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas não supervalorizar o inimigo. Nós somos muitos poderosos, nós somos a democracia. Nós é que somos os poderes do bem. Nós é que ajudamos a empurrar a histórica na direção certa”, pregou.

O ministro ainda pregou a necessidade de ‘restabelecer o poder da verdade’ diante da disseminação de notícias falsas. Barroso foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até fevereiro e, enquanto esteve no cargo, uma de suas maiores preocupações foi ampliar a transparência do processo eleitoral e se aproximar das plataformas de redes socais para combater a desinformação nas eleições.

“Nós precisamos enfrentar esse mundo da desinformação, da mentira deliberada e das teorias conspiratórias”, defendeu. “As pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos.”

Para Barroso, a saída para o País passa pela defesa de ‘um mínimo, que são os valores que se extraem da Constituição’. O ministro pregou a promoção da integridade e do desenvolvimento sustentável, além do enfrentamento à pobreza extrema.

Uma das prioridades dos próximos governos, em sua avaliação, deveria ser o investimento na educação básica. “Os problemas da educação brasileira são: não-alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizado, além da baixa atratividade da carreira de professor. Quem acha que o problema da educação no Brasil é escola sem partido ou doutrinação marxista está assustado com a assombração errada e vai nos atrasar na história”, criticou.