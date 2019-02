Barroso assume relatoria das investigações contra Beto Richa Ministro do Supremo, por decisão de Luiz Fux - ainda no exercício da presidência da Corte máxima -, passa a ser competente para processar e julgar todos os pedidos do ex-governador do Paraná, preso desde sexta-feira, na Operação Integração, desdobramento da Lava Jato