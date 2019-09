Banco genético leva polícia a identificar suspeito por assassinato de criança após onze anos

Encampado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o Banco Nacional de Perfis Genéticos foi decisivo na identificação de Carlos Eduardo Santos como principal suspeito do assassinato da menina Rachel Genofre, de 9 anos, crime ocorrido em 2008. Ela foi encontrada morta dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba.

Peritos do Paraná haviam coletado material genético deixado pelo criminoso na mala e no corpo da vítima, em uma ação integrada da Polícia Científica e Polícia Civil do Paraná, da Superintendência de Polícia Tecnico-Científica de São Paulo e da Polícia Federal.

Souza já cumpre 22 anos de prisão desde 2016, por outros crimes.

O banco de genéticos é uma aposta pessoal de Moro no cerco a criminosos beneficiados pela impunidade há muitos anos. Desde que assumiu o cargo, em janeiro, ele tem se empenhado no aprimoramento do acervo.

Em nota, o Ministério da Justiça informa que ‘investiu R$ 9 milhões na aquisição de kits de coletas de amostras biológicas, reagentes, picotadores semiautomáticos e analisadores genéticos’.

“O material foi distribuído aos estados para a realização do mutirão, cumprindo as metas de coleta e inserção no banco. Dessa forma, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende alcançar a meta de cadastro do perfil genético de cerca de 65 mil condenados até o fim do ano”.

“Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos conta com 30 mil perfis de condenados cadastrados. Em janeiro de 2019, esse número era de menos de 8 mil”, diz a pasta.

A ampliação da coleta de dados genéticos é um dos pontos defendidos pelo ministro no pacote anticrime, submetido ao crivo do Congresso. Moro tem ressaltado que o banco de informações genéticas brasileiro é modesto, contando com 20 a 30 mil perfis, enquanto o dos EUA reúne 12 milhões.

O ministro afirmou que o recurso é pouco utilizado no país e fez referência a uma confirmação obtida pela Polícia Federal, com o uso do Banco Nacional de Perfis Genéticos, da participação de um suspeito em três crimes, entre eles a execução do agente penitenciário federal Alex Belarmino em Cascavel (PR), em 2016.

Em maio de 2012, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.654, que modificou a Lei 12.037/2009 e a Lei de Execução Penal, passando a prever a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal.

O Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos foram instituídos em março do ano seguinte, por meio do Decreto 7.950/2013.

A ampliação da coleta dos perfis genéticos é um dos principais pontos do Pacote Anticrime, enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional.

Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos

O comprometimento e a força tarefa dos estados em coletar e inserir no banco o material biológico dos condenados têm sido fundamental para o aumento das informações cadastradas.

De acordo com o último relatório semestral da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), publicado em junho, estão cadastrados mais de 9 mil vestígios oriundos de locais de crimes. A coincidência entre perfis genéticos de diferentes locais de crimes ou com condenados permitiu que 825 investigações criminais fossem auxiliadas até maio de 2019, incluindo crimes contra a vida, crimes sexuais e crime organizado.

A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos foi criada com objetivo de manter, compartilhar e comparar perfis genéticos para ajudar na apuração criminal e no processo de investigação. Atualmente, 18 laboratórios estaduais, o laboratório distrital e o laboratório da Polícia Federal geram perfis genéticos que são enviados rotineiramente para o Banco Nacional, em Brasília.

Outras Investigações solucionadas pelo DNA

Hoje, 19/09, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, anunciou a prisão de um criminoso considerado o maior estuprador em série do estado. A descoberta só foi possível a partir dos dados contidos no Banco de Perfis Genéticos. Mais de 40 estupros são atribuidos a ele e 22 já foram confirmados por teste de DNA.

Em outro caso, o resultado do cruzamento de DNA colhido em cenas de crime com o material genético de um suspeito, preso no fim do ano passado, conseguiu provar a sua participação em três crimes distintos: no homicídio do agente federal de execução penal Alex Belarmino, em Cascavel (PR), ocorrido em 2016; no roubo à base da Prosegur, em Ciudad Del Este, Paraguai, em 2017; e na explosão de caixa eletrônico do Banco do Brasil, em Campo Grande (MS), no mesmo ano.

O Banco Nacional de Perfis Genéticos também permitiu a identificação de outro suspeito de crimes sexuais em série. Entre os anos de 2012 e 2015, várias mulheres foram violentadas nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. Após ser preso em Rondônia, o criminoso teve o material biológico coletado. Quando os perfis genéticos do acusado foram enviados para o Banco Nacional, novas compatibilidades foram encontradas. Atualmente, o estuprador em série está sendo investigado por abuso sexual de mais de 50 vítimas