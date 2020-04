Banco estatal, Caixa é porto-seguro do setor privado durante a pandemia

Bancos púbicos desempenham papel fundamental para assegurar à sociedade o bom funcionamento das estruturas do Estado e do setor privado. Apenas durante crises, no entanto, essa atuação ganha maior visibilidade – como ocorre agora, com a pandemia do novo coronavírus. Nas épocas de prosperidade e bonança, os braços do Estado parecem substituíveis pelo setor privado. Mas, na crise, fica claro que apenas o Estado tem a capacidade, o interesse e os mecanismos efetivos para aplicação de medidas anticíclicas para frear a estagnação e o prejuízo de trabalhadores e empresários, agindo em prol do bem comum num momento em que a preocupação do indivíduo é sua própria sobrevivência.

A Caixa Econômica Federal, na sua condição de empresa estatal, tem servido à implementação de práticas para enfrentamento de situações emergenciais no Brasil desde sua fundação, em 1861.

Na década de 1960, como forma de facilitar o acesso da população ao crédito, a Caixa passou a aceitar brinquedos como penhora para a concessão de empréstimos. Depois, perdoou as dívidas de quem se valeu do benefício (muitas vezes, para não morrer de fome) e restituiu os objetos aos donos, sem exigir contrapartidas.

O ano de 2008 foi marcado por uma dura crise econômica mundial, iniciada com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers. Porém, no Brasil as consequências foram menores. Na ocasião, os bancos púbicos, sob orientação do governo, adotaram como medida anticíclica a ampliação de seus financiamentos. Não são poucos os estudos econômicos que demostram que a atuação do Estado brasileiro, por meio dessas instituições, foi a pedra fundamental sobre a qual se assentou a rápida retomada do crescimento do PIB do país, já no último trimestre de 2009.

Especificamente no caso da Caixa Econômica Federal, sua presença em praticamente todos os municípios do país e sua expertise na aplicação de políticas públicas nacionais de atendimento à população permitem que o Estado brasileiro realize ações anticíclicas de combate às decorrências perversas dos colapsos econômicos. Além disso, por meio da atuação da Caixa, o governo consegue equalizar as forças do mercado, influenciando a atuação dos demais bancos, no melhor interesse da sociedade. Prova disso é a recente queda dos juros do cheque especial, que começou na Caixa e se disseminou pelo mercado, em benefício do cidadão.

Agora, para vencer os prejuízos causados pela covid-19 é preciso adotar medidas que aliviem a retração da atividade industrial, o encerramento de estabelecimentos comerciais, as demissões em massa, o encolhimento da renda e o desamparo das camadas vulneráveis da população.

Os serviços já prestados à sociedade pelo Estado, por meio da Caixa, relacionados ao FGTS, ao PIS, ao Seguro-Desemprego, o Bolsa Família, o Fies e o Minha Casa Minha Vida, garantem a estrutura, a experiência e o comprometimento de seus empregados para o pagamento do auxílio emergencial para trabalhadores informais, idosos e portadores de deficiência, já aprovado pelo Congresso.

Na atual conjuntura, tão logo a covid-19 fez as primeiras vítimas no território nacional, a Caixa deu exemplo e demonstrou sua importância. Implantou o home office para a maior parte de seus empregados, implementou soluções tecnológicas para manter o atendimento aos seus clientes e, por meio de seu presidente, Pedro Guimarães, foi protagonista no anúncio de uma série de medidas de estímulo à economia, fazendo jus a seu papel de banco social e de fomento.

Entre as providências da Caixa para minorar o estrago que a pandemia já está provocando estão incentivos para setores habitacional e rural, recursos para a proteção da produção e do poder de compra dos cidadãos e socorro àqueles que perderam fontes de sustento devido ao isolamento dos moradores das cidades.

Ao todo, conforme divulgado na imprensa, a Caixa viabilizará a distribuição de cerca de R$ 78 bilhões, com crédito imobiliário, à taxa fixa de 8%. Além disso, as linhas atreladas ao IPCA serão estendidas às construtoras. Também haverá disponibilização de R$ 5 bi para o ano safra 2020/2021 e a liberação de R$60 bi para o capital de giro das companhias. O banco, ainda, empreende estudos para prestação de auxílio às microempresas.

O rol contempla, ainda, a prorrogação por 60 dias do prazo de pagamento de débitos dos clientes e a possibilidade de compra de carteiras de bancos de pequeno porte que eventualmente encontrem dificuldades.

Uma vez mais a Caixa demonstra possuir condições de assegurar a presença e apoio do Estado a todos seus cidadãos, sobretudo em tempos de crise, seja conduzindo programas de apoio às empresas afetadas, seja executando um programa de renda mínima que afaste o fantasma da fome dos lares nacionais.

Um serviço essencial aos brasileiros, com resultados efetivos e positivos comprovados e que não pode parar.

*Anna Claudia de Vasconcellos, presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef)