Banco é condenado a indenizar aposentada por ‘cobranças indevidas’

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) condenou o banco Bradesco a indenizar uma aposentada de mais de 80 anos por “cobranças indevidas” na conta corrente da clientes. A decisão é da Segunda Câmara Especializada Cível da corte Estadual que manteve a multa por danos morais em R$ 5 mil, além da devolução dos valores descontados irregularmente da correntista. O caso ocorreu no município de Guarabira, localizado a 90km da capital João Pessoa.

Conforme os autos, o banco debitava mensalmente da correntista, de maneira irregular, R$ 41,52 referentes a um contrato de empréstimo consignado desde maio de 2017. Segundo alegou no processo, a aposentada nunca teria assinado a contratação do serviço de crédito que lhe foi cobrado. Indo ao encontro do que afirmou a cliente, ainda no processo, a defesa do banco teria alegado que a celebração do contrato ocorreu de maneira regular.

Ao decidir sobre o caso, a juíza Andressa Torquato Silva, afirmou que apesar da defesa negar irregularidades na contratação do serviço, o Bradesco não apresentou nenhum documento que comprovasse a contratação. Ainda sobre os débitos indevidos, a magistrada avaliou que a empresa foi negligente com a cliente. “Dessa forma, concorreu decisivamente com negligência para que eventual falso contrato fosse firmado. E demonstrada a culpa da ré, haja vista ter faltado com o seu dever de vigilância, afasta-se a arguição da inexistência de prejuízos, sendo devida a indenização.

Diante da decisão, o Bradesco tentou recorrer, mas a condenação foi mantida pela Segunda Câmara Especializada. Para o relator, o juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa, o banco foi responsável pelos danos causados à cliente. “Forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, constatando-se ilícita a conduta da instituição ré, que, não adotou qualquer providência, a fim de evitar os descontos indevidos, ensejando prejuízos à apelante, pessoa idosa, que ficou privada da integralidade de seus rendimentos, o que o torna o apelado responsável pelo evento danoso e o obriga a reparar os danos morais sofridos”, afirmou o relator.

Inicialmente, a cliente havia pedido na justiça o ressarcimento referente ao dobro do valor cobrado pelo banco, contudo, na condenação o relator do processo determinou apenas a devolução da quantia cobrada na operação de maneira simples com juros de mora de 1% ao mês, além do pagamento por danos morais. “Na espécie, o valor R$ 5 mil afigura-se razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições da ofensora, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que este Tribunal vem fixando, também não revelando enriquecimento sem causa para vítima”, justificou o magistrado.

COM A PALAVRA, O BANCO BRADESCO

O assunto está sub judice e o Bradesco não comenta.