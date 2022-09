Tribunal Eleitoral de São Paulo já barrou 23 por ficha suja

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo moveu 228 ações de impugnação de candidaturas nas eleições 2022, sendo que o Tribunal Regional Eleitoral paulista acolheu 63 dos questionamentos. Dos processos julgados procedentes pela Corte, 23 envolviam inelegibilidades descritas na Lei da Ficha Limpa. Cabem recursos das decisões.

As informações constam de balanço final divulgado pela PRE sobre a atuação no pleito deste ano. Em São Paulo, o Ministério Público Eleitoral avaliou 3.655 inscrições de candidatos, examinando as documentações por eles apresentadas. De acordo com o órgão, 22 candidatos desistiram da candidatura ou renunciaram.

Além das 23 ações acolhidas em atendimento à Lei da Ficha Limpa, o TRE-SP julgou procedente outros 40 processos movidos em razão de irregularidades diversas – ausência de certidão criminal, quitação eleitoral, inscrição eleitoral e suspensão dos direitos políticos.

Segundo o Ministério Público Eleitoral, as inelegibilidades de ‘maior incidência’ dizem respeito à condenação criminal e condenação por ato doloso de improbidade administrativa.

Do outro lado, a Corte eleitoral negou 10 ações propostas pela Procuradoria, sendo que o órgão recorreu de um dos despachos.

Também de acordo com o balanço, 129 ações foram consideradas prejudicadas, em razão de os candidatos terem corrigido irregularidades as apontadas. Em tais casos, os registros foram questionados em razão da falta de documentação obrigatória, como certidões criminais.

Ainda estão pendentes de julgamento, até o dia 23 de setembro, quatro ações. Elas são referentes a candidatos que substituíram aqueles que desistiram ou renunciaram, ou que pretendem ocupar vagas remanescentes.