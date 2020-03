Avanço do novo coronavírus adia para maio prova da OAB

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado da OAB adiou para 31 de maio a aplicação da prova prático-profissional agendada para o próximo dia 5 de abril. A medida foi tomada pela entidade após o avanço do novo coronavírus no Brasil, que já tem 234 casos confirmados até a tarde desta segunda-feira, 16.

Em nota, a OAB diz que o adiamento da segunda etapa do processo da Ordem é necessário ‘para auxiliar na diminuição da propagação do vírus, bem como garantir a proteção da saúde de todos os inscritos’.

“Outras providências a serem adotadas e demais informações referentes ao novo cronograma serão divulgadas posteriormente”, afirma a nota.

O Exame da Ordem é a avaliação na qual bacharéis em Direito devem demonstrar capacidade e conhecimentos necessários para o exercício da advocacia.

Reuniões suspensas. A OAB suspendeu nesta segunda todos os eventos e reuniões institucionais programados até o dia 31 de março após uma participante da Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada entre os dias 5 e 6 de março em Fortaleza, testar positivo para o novo coronavírus. A advogada tinha histórico de viagem à Europa.

O contágio foi notificado a todos os 2.644 inscritos e funcionários que trabalharam no evento, bem como ao Ministério da Saúde e às secretarias de Saúde do Ceará e do Distrito Federal.