Auxílio vítima: a realidade chega ao STF

Ao longo dos últimos seis anos, alertamos e defendemos a necessidade de que a vítima de um crime ocupasse o seu espaço na relação processual penal, de que fosse enxergada não como um objeto ou apêndice de um processo, mas como a destinatária da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, em 18 de maio de 2015, elaboramos anteprojeto de “Auxílio-Vítima”, integralmente acolhido pela então Deputada Federal Mara Gabrilli, que o apresentou na Câmara dos Deputados, tornando-se o PL 1692/15 [1], a fim de regulamentar o artigo 245 da Constituição Federal, pois estabelecia que “a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito.”

De forma sintética, o denominado “auxílio-vítima” seria custeado com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, conforme previsão do artigo 3º, Inciso IX da Lei Complementar n° 79/94, a garantir uma contraprestação financeira às vítimas, bem como assistência psicológica em razão da violência sofrida.

A iniciativa tinha por objeto conferir minimamente um tratamento digno às vítimas de infrações graves e familiares (dependentes), invisíveis na relação processual penal, a fim de relembrar a todos que elas devem ser o centro de irradiação das preocupações da tutela jurisdicional, pois foram aqueles que sofreram lesão ao seu direito por ato consciente e dirigido do acusado. Elas, e não o réu, que suportam as consequências físicas, psicológicas ou patrimoniais do ato cometido. Por tal razão, não podem ser consideradas como mero apêndice na Justiça Penal.

Afinal, apesar de vigente desde 1988, esse artigo nunca foi regulamentado por lei alguma e o Ministério Público, natural defensor das vítimas, contribuiu para que não permanecessem na invisibilidade.

O tema, contudo, não encontrou eco no Congresso Nacional. Apesar de apresentado na Câmara dos Deputados, o PL 1692/15 permaneceu parado naquela casa desde o mesmo ano de entrada na referida Casa Legislativa.

Não obstante a omissão do Congresso Nacional em tema tão relevante, em 21 de dezembro de 2020, buscamos novamente chamar a atenção da opinião pública e publicamos artigo sobre essa mesma temática – “Auxilio-Vitima e Estatuto da Vítima: a realidade bate à porta do Congresso Nacional. [2]

Eis que, nessa via crucis, surge em boa hora o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 19) pela Procuradoria Geral da República em 26 de fevereiro p.p., para que o STF determine ao Congresso Nacional a obrigação de legislar sobre o “auxílio-vítima” (art. 245, da CF). [3]

Com a iniciativa da ADO, busca o Ministério Público (PGR) obter do Poder Judiciário (STF) provimento mandamental sobre algo que o Poder Legislativo se omitiu: olhar para vítima e seus dependentes, determinando a regulamentação do auxilio-vítima.

Esperamos que referida ação seja julgada em tempo abreviado, conforme prevê o artigo 5o, LXXVIII, da CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Mais do que isso.

Não basta que o STF reconheça a inconstitucionalidade da mora do Congresso Nacional. Deve fixar, também, prazo para que tal omissão seja suprida, bem exercendo seu papel de guardião da Constituição Cidadã.

Afinal, a questão é de direito e os familiares de vítimas de infrações graves ja esperam há 33 anos (desde 1988) para ver seus direitos regulamentados. E o Estado não pode manter essa situação de inconstitucionalidade omissiva, tem o dever de agir, sob pena de continuar a ser uma das mãos que sufoca o choro contido ou que esconde o sofrimento que as páginas frias de um processo não conseguem retratar.

*Aluísio Antônio Maciel Neto, Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes Araújo, José Reinaldo Guimarães Carneiro, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, Luis Claudio Davansso, Rafael Abujamra, Tiago Dutra Fonseca, Tomás Busnardo Ramadan, promotores de justica do Ministério Público do Estado de São Paulo

[1] O tema foi objeto de publicação neste mesmo espaço em 15/05/15 (https://www.google.com/amp/s/politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/promotores-de-sao-paulo-defendem-auxilio-vitima/%3famp)

[2] Em 21/12/20 novamente publicamos outro artigo aqui nesta coluna , com o título “Auxílio-vítima e Estatuto da Vítima: a realidade bate à porta do Congresso Nacional” (https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/auxilio-vitima-e-estatuto-da-vitima-a-realidade-bate-a-porta-do-congresso-nacional/).

[3] http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADO19assistnciavtimasdecrimedoloso.pdf