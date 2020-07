Automatização de testes a cada entrega aumenta a qualidade de um produto de TI de forma eficiente

Se você está pensando em criar um novo produto de TI, é imprescindível testar todas as funções em diferentes cenários para alcançar o bom funcionamento do software e assim, evitar que falhas e bugs cheguem aos seus clientes e impactem os resultados de negócio. Os mesmos procedimentos de testes de construção são necessários na hora de fazer alterações ou atualizações. Na chamada do V Simpósio Brasileiro de Teste de Software Sistemático e Automatizado (SAST) deste ano, é citado, que estudos empíricos apontam que atividades relacionadas a testes representam mais de 50% dos custos de desenvolvimento.

Vale citar, que caso o sistema seja crítico ou core da sua empresa e esteja em evolução, o teste automatizado é uma ótima solução, e que ainda pode ser executada a cada etapa do desenvolvimento, integração de incremento de software e disponibilização do software em ambiente produtivo.

Porque considerar a automatização de testes de software

Na velocidade que as organizações demandam seus projetos, a adoção de metodologias ágeis também tem crescido progressivamente, favorecendo a entrega, mas também expondo o gargalo da verificação de sua qualidade. Afinal, entregas novas funcionalidades são mais urgentes e geram a sensação de quantidade sobre a qualidade das aplicações, que muitas vezes passam a sensação de retrabalho.

Quando os projetos são muito complexos ou demasiadamente grandes, com funcionalidades específicas e difíceis, rodam fora da empresa, em todo tipo de dispositivos ou ainda em diferentes hardwares e com diferentes capacidades, está na hora de automatizar o teste, evitando retrabalho e gastos desnecessários. A automatização é muito mais rápida e menos suscetível a erros, além de ser uma solução permanente. Com a automatização, por muitas vezes, sobra mais tempo, corrige os sistemas mais rapidamente e economiza recursos que podem ser empregados para desenvolvimento de novos produtos.

A automação de testes precisa ser planejada

Para a decisão entre automatizar ou não os testes em projetos, o especialista precisa entender as vantagens e desvantagens dentro da situação do projeto que realiza.

Vantagens

Aumento de produtividade – testes podem ser realizado até em paralelo

Diminuição dos erros – scripts projetados e já utilizados em outros momentos diminuem possíveis erros de digitação ou mesmo esquecimentos

Reuso – reutilizar testes no mesmo projeto ou em outros projetos, pequenos ajustes podem viabilizar realizar testes em outras partes do projeto

Desvantagens

Trabalho para criar automatizações (ferramentas, configuração, treinamentos)

Custos com as estruturas para suportar as ferramentas (servidores, licenças de software)

Vale reforçar que adotar a abordagem de automação em um projeto não precisa ser total. Pode-se adotar a estratégia de automação para um conjunto de testes altamente repetíveis e que demandam uso humano intensivo, deixando outros testes de forma manual.

Os testes – Quais são e para que servem?

São várias as possibilidades de testes automatizados, mas separei alguns imprescindíveis;

Testes unitários – Protegem a implementação – É uma especificação para os comportamentos esperados do código em teste. Facilita mudanças, e simplifica a integração.

Testes Funcionais – É capaz de determinar se o que o software foi programado para fazer está de fato fazendo.

Testes exploratórios – Antes de iniciar a automação, ou para conhecer o sistema que será testado no caso de legado, os testes exploratórios são complementares a um teste planejado, executado baseado em conhecimentos adquiridos em testes anteriores ou complementares a testes de regressão.

Testes de Interface e Aceitação – São testes caixa-preta que executam a jornada completa do usuário interagindo com o software

Teste de desempenho de carga – determina o desempenho de um sistema em condições de carga da vida real. Esse teste descobre como o sistema se comporta quando vários usuários acessam simultaneamente, por exemplo.

O mercado disponibiliza inúmeras ferramentas de automação ou ainda a possibilidade de contratar uma empresa que desenvolva uma ferramenta de automatização de testes sob medida. Uma solução desenhada para cada negócio é capaz de validar o comportamento do sistema, as regras de negócios e o desempenho da aplicação e pode ser empregada em aplicações web, móveis ou responsivas, com possibilidade de replicação para diferentes dispositivos.

A hora da decisão

A implantação nas empresas pode acontecer de diferentes maneiras, iniciando pela automação de testes unitários ou então por testes funcionais que simulam o uso do sistema por um usuário. Podem ser adotados testes automatizados para medir o desempenho uma funcionalidade em uma dada situação (ex.: rotina de geração de pedido e baixa de estoque numa blackfriday)

Projetar e implementar uma estratégia de testes automatizados é uma missão do time de desenvolvimento (do CIO a equipe de projetos) em sistemas que digitalizam processos ou são plataformas de negócios. Independente da sua decisão por ferramentas prontas ou por uma desenvolvedora especializada. Acelerar a adoção dessas técnicas por meio de treinamentos especializados do próprio time ou pela parceria com fornecedores para transferência de tecnologia e expertise é uma necessidade. Não faz sentido ficar batendo cabeça ou investindo tempo em tentativa e erro, sem resultado garantido.

*Leonardo Dominguez Dias é Mestre e engenheiro de computação pela Poli-USP com intercâmbio na universidade do estado da Califórnia USA. Atualmente é diretor da empresa Evo Systems, empresa especialista em inovação em TI e professor de pos graduação no Mackenzie e no PECE USP. Tem experiência na área de Engenharia da Computação, com ênfase em Arquitetura de Sistemas de Computação, projetos de implantação de fábricas de software e gestão de projetos de desenvolvimento de software e inovação.