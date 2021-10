Aumento da inflação, seu impacto sobre a tributação e o papel do STF na discussão

A mídia vem divulgando de maneira ampla o aumento persistente da pressão inflacionária. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), prévia da inflação oficial medida pelo IBGE, alcançou a marca de 1,14% em setembro. Esse foi o maior resultado para o mês de setembro desde a implantação do Plano Real.

No acumulado dos últimos 12 meses, o índice alcança 10,05%, bem acima da meta central do governo federal para a inflação de 2021, que é de 3,75%.

Já o IGP-M, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), acumula alta de 16,75% no ano e de 31,12% em 12 meses.

Em recente artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central do Brasil, vaticina: “Eu posso sentir a presença dela. Não sei explicar, não há exatidão, nem mesmo tanta clareza nos indicadores antecedentes, mas ela está lá. Todo o espaço exterior às muralhas está tomado, mas não podemos vê-la, apenas sentir a sua prontidão”.

Com semelhantes sinalizações, acaloram-se os temores de que retornem os períodos de constante alta inflacionária experimentados nas décadas de 80 e 90 e seus nocivos impactos à tributação.

Na perspectiva da tributação sobre a renda, desconsiderar a inflação para a quantificação da obrigação tributária significa, por extensão, admitir a incidência dos tributos sobre acréscimo patrimonial nominal (fictício) ou acréscimo patrimonial real.

Trata-se de realidade já reconhecida pelo próprio legislador. O artigo 30 da Lei nº 7.730/89 previa a “correção monetária das demonstrações financeiras de modo a refletir os efeitos da desvalorização da moeda observada anteriormente à vigência desta Lei”.

É dizer: admitia o legislador que a constante desvalorização da moeda causada pela inflação impactava a tributação e, por isso, admitia a correção monetária das demonstrações financeiras, como forma de atenuar o corrosivo processo inflacionário.

Embora legítima a preocupação, a forma de atualização das demonstrações financeiras se mostrou imprecisa. O § 1º do mencionado artigo 30 previa que as demonstrações financeiras seriam atualizadas pelo índice OTN (Obrigação do Tesouro Nacional), que não refletia a inflação efetivamente apurada no período.

Justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu “inconstitucional a atualização prevista no artigo 30 da Lei nº 7.799/89 no que, desconsiderada a inflação, resulta na incidência do Imposto de Renda sobre lucro fictício”.

Como bem pontuado pelo Ministro Cezar Peluso na ocasião, “Corrigir monetariamente os balanços empresariais tinha por função atenuar os impactos negativos da inflação, que conduz à formação de lucros fictícios e à inevitável imposição de tributo sobre valores diversos da renda real”.

Com a implantação do Plano Real, que tinha como um de seus pilares a desindexação da economia, o cenário jurídico-tributário foi sensivelmente alterado. Nesse contexto, foi editada a Lei nº 9.249/95, que revogou a possibilidade de correção monetária das demonstrações financeiras (art. 4º) e do custo de aquisição de ativos por pessoas físicas (art. 17).

Essas regras compunham o coletivo de medidas adotadas à época, visando a alcançar o que se chamou de nominalismo da moeda, isto é, a prática de se adotar o valor nominal da moeda como único parâmetro para quantificação das obrigações jurídicas.

Embora essa nova mentalidade implique admitir resquícios de movimentação inflacionária no cumprimento das obrigações, enquanto mantidos em patamares reduzidos os índices de inflação, as distorções causadas na apuração do lucro seriam diminutas.

Esse novo arranjo da economia, e, consequentemente, da tributação, pressupõe o ancoramento da inflação a índices reduzidos, a ponto de sua incidência não desconfigurar a forma de quantificação da obrigação tributária.

Essa premissa tem sido mantida durante praticamente todo o período após a implantação do Plano Real. De acordo com os índices de inflação medidos pelo IBGE, foram raras as circunstâncias em que a inflação superou a casa de dois dígitos.

Por essa razão é que as previsões de inflação anual de 10,05% e 31,12%, reavivam as discussões sobre o impacto da inflação na tributação.

Como bem pontua o Ministro Gilmar Mendes “A configuração de um quadro de desordem econômica não só legitima, como também impõe a tomada de medidas destinadas a restabelecer o completo equilíbrio econômico. A ameaça a esse equilíbrio econômico autoriza o Poder Público a afastar, parcial e temporariamente, a incidência do princípio de estabilidade monetária, com todos os seus consectários”.

Sendo a correção monetária mera recomposição do poder de compra da moeda, a importância da Suprema Corte nessa discussão se eleva, em função da necessária compreensão do conceito constitucional de renda, previsto no artigo 153, III, da Carta Política.

Trata-se de papel que o STF tem desempenhado ordinariamente, como se nota de recentes e relevantes julgamentos realizados na sistemática da repercussão geral.

No julgamento do Tema 808 da Repercussão Geral, a Corte concluiu que “o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor”.

Já no julgamento do RE nº 1.063.187 (acórdão ainda não publicado), que analisou a incidência de IRPJ/CSLL sobre a SELIC recebida na repetição de indébito, a posição vencedora no julgamento, encampada pelo voto do Ministro Dias Toffoli, estabeleceu que “mesmo que se considere que os juros de mora legais envolvidos pela taxa Selic devida no contexto em tela abranjam não só danos emergentes, mas também lucros cessantes, não vislumbro a possibilidade de submetê-los à tributação pelo imposto de renda e pela CSLL sem se ferir o conteúdo mínimo das materialidades previstas no art. 153, III, e no art. 195, I, c, da Constituição. Isso porque, se fosse aceita a ideia de que tais juros de mora legais são tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, essa exação acabaria incidindo não apenas sobre lucros cessantes, mas também sobre danos emergentes, parcela que não se adéqua à materialidade desses tributos, por não resultar em acréscimo patrimonial”.

Como se nota, nas duas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o conceito constitucional de renda, para afastar da tributação verbas que não representam aumento patrimonial real, tal como ocorre na variação inflacionária.

Por essas razões, mantida a trajetória ascendente da inflação, parece-nos ser possível que o Poder Judiciário seja novamente convocado a eliminar da tributação os nocivos efeitos da inflação.

A expectativa é que assim o faça, à luz do que já reiteradamente decido pela Suprema Corte, assegurando-se, então, o limite constitucional à tributação da renda e a capacidade contributiva do contribuinte.

*Paulo Camargo Tedesco e Adriano Rodrigues de Moura são, respectivamente, sócio e advogado do escritório Mattos Filho