Audiência de custódia: uma garantia essencial a refugiados e migrantes

No Brasil e no mundo, refugiados enfrentam uma situação particularmente grave de vulnerabilidade social. Longe de sua terra de origem, forçados a se adaptar a uma cultura nova e, não raro, desconhecida, essas populações carecem não apenas de políticas sociais de acolhimento, como também de um apoio jurídico específico, para que possam compreender os direitos que lhes são assegurados em seus novos locais de morada.

O Brasil tem hoje pelo menos 57 mil refugiados, de acordo com o Ministério da Justiça. Como esses dados, colhidos no final de 2020, contemplam apenas indivíduos que vivem legalmente no país, sabe-se que o número de migrantes é bem maior.

Somente em 2021, mais de 29 mil pessoas solicitaram asilo em nosso país, e pouco mais de 3 mil tiveram seus pedidos atendidos. A maior parte desse contingente (50,4%) é formado por crianças, com idades entre 5 e 14 anos.

Trata-se de uma população que enfrenta sérias dificuldades para se integrar à sociedade brasileira. Uma pesquisa qualitativa realizada em 2021 pela ONG “Estou Refugiado” e pelo Instituto Qualibest revelou que metade dos refugiados considera difícil ou muito difícil conseguir um emprego no Brasil. Entre as razões apontadas, 28% mencionaram problemas para revalidar seus diplomas e um quarto dos entrevistados citou a discriminação por parte dos empregadores.

De fato, quando olhamos para a origem social desses refugiados, há que se considerar o preconceito e o racismo como elementos marcantes de suas experiências. Venezuelanos, sírios e congoleses constituem, respectivamente, as três maiores comunidades de refugiados em solo nacional. Neste ano, indivíduos de 117 países fizeram solicitações de asilo no Brasil, sendo a maioria esmagadora proveniente da Venezuela (78,5%), seguida por Angola (6,7%) e Haiti (2,7%), segundo a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

O cenário, portanto, é de muita precariedade, o que contribui para que essa população fique exposta à ação de facções criminosas. Desempregados e impedidos de se integrar plenamente à nova cultura, muitos refugiados e migrantes acabam cooptados, por exemplo, pelo tráfico de drogas. A condição do Brasil de rota internacional de entorpecentes garante que haja uma demanda permanente por novos “braços” para essas operações criminosas.

Para os que, infelizmente, caíram na malha do crime organizado, o poder público precisa assegurar o devido processo legal. A aplicação rigorosa da lei, afinal, não pode se confundir com a violação de garantias constitucionais, às vezes pouco conhecidas e compreendidas pelos próprios réus. A grande maioria acredita erroneamente, por exemplo, que sua expulsão do país será imediata, como ocorre em outros países.

Um mecanismo chave nesse processo é a audiência de custódia.

Procedimento formal da Justiça brasileira em que se analisam as condições legais das prisões em flagrante, é durante a audiência de custódia que o preso se encontra pela primeira vez com um juiz, o qual verifica se a prisão se faz realmente necessária, ou se a pessoa presa em flagrante deve responder em liberdade, ainda que submetida a outras restrições.

Para estrangeiros, principalmente os que não conhecem com profundidade a língua portuguesa ou a legislação nacional, essa etapa é decisiva. Embora a audiência de custódia não se destine a qualquer juízo de culpa, é a primeira oportunidade da pessoa presa contar sua versão sobre os fatos.

A cartilha “Migrantes, Refugiados e Audiência de custódia”, elaborada pelo Instituto Pro Bono em parceria com o escritório Tauil & Chequer Advogados associado ao Mayer Brown e com introdução elaborada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, fornece aos presos provisórios estrangeiros, que irão passar por uma audiência de custódia, o acesso à informação necessária para sua defesa, evitando injustiças e corrigindo situações que possam levar ao cerceamento do seu direito de defesa. No material, são abordados temas como o papel do defensor público, o primeiro encontro com um juiz, a função de uma audiência de custódia, critérios para a prisão provisória, direitos dos presos estrangeiros (e.g. intérprete, comunicação ao consulado), possibilidade ou não de extradição.

Além disso, a observância de perspectivas nas prisões provisórias de mulheres deve ser a regra. Se a mulher estiver grávida ou com filho recém-nascido, por exemplo, ela deverá receber o tratamento adequado que permita os cuidados pré-natal e pós-natal, bem como permanecer com o bebê, respeitando o período de amamentação. A mãe também deverá ser consultada caso exista a possibilidade de enviar a criança para o país de origem, e, nos casos em que há acordos internacionais com o Brasil, também existe a possibilidade de que os dois retornem ao país de origem.

As pessoas LGBTQ+ também possuem direitos específicos, sendo-lhes assegurado o aprisionamento dentro de sua preferência. No caso de mulheres transexuais, é garantido o direito de tratamento igual ao das demais mulheres em privação de liberdade, o que inclui o direito de utilização de nome social e de usar roupas de sua preferência, seja masculina ou feminina. No caso de travestis e gays em prisões masculinas, a legislação exige a destinação a espaços específicos para esses grupos.

Se o Brasil deseja continuar reconhecido como uma nação acolhedora, é preciso garantir que também nosso sistema de justiça respeite as garantias constitucionais de quem busca recomeçar uma vida.

*Ana Luiza Martins e Luís Adams, são sócios do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown e elaboraram da cartilha “Migrantes, Refugiados e Audiência de Custódia”, produzida junto com Instituto Pro Bono, Cyrus C. Vance Center, New York City Bar e BNY Mellon, com apoio do Chubb Rule of Law Fund.