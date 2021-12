Através do maior obstáculo, a perda de uma visão, encontrei o sentido da vida

No dia 22 de março de 1985, em Mogi Mirim, interior de São Paulo, eu nasci. Um parto tranquilo e a neném em perfeita saúde. Anos se passaram e cresci sem grandes problemas ou frustações, mas da noite para o dia, literalmente, tudo mudou. Ao acordar, já não enxergava mais do olho esquerdo. O diagnóstico: uveíte, causado por uma infecção chamada toxoplasmose.

Foram inúmeras cirurgias, durante muitos anos, para tentar recuperar a visão. Todas deram errado e a solução foi eviscerar, retirar cem por cento do globo ocular, e usar uma prótese.

Parece uma história triste, mas não é. Foi através do maior obstáculo, a perda de uma visão, que encontrei o sentido da vida, enxerguei meus talentos, fortalezas, os quais, por muito tempo achei que não tivesse: lutar por causas que melhorem a vida de muitas pessoas.

Por muito anos o termo deficiência visual foi utilizado para a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos. Eu, como monocular não se encaixaria. É fato que uma pessoa que perde uma perna, coloca uma prótese e após a adaptação volta a andar, hoje é considerada deficiente. Monoculares, ao colocarem prótese ocular, infelizmente, não voltam a enxergar.

Pessoas com apenas uma visão têm dificuldades em avaliar profundidades e distâncias, o que traz limitações ao exercício das atividades cotidianas e profissionais. A perda do olho gera outros impactos sociais relevantes que trazem alterações expressivas na vida, tais como o desemprego e a falta de oportunidade no mercado de trabalho.

Pergunto: se uma moça sem olho e sem condições de colocar uma prótese for pedir emprego para trabalhar como vendedora de loja, caixa de supermercado ou qualquer outra atividade, ela receberá a oportunidade? Nenhum comércio ou estabelecimento quer uma pessoa sem olho recebendo seus clientes.

Tive a coragem e a fibra para lutar e correr atrás daquilo que acreditava, mesmo não entendendo previamente de política, mesmo não entendendo como funcionava o processo de tramitação e negociação para aprovação de um projeto de lei e mesmo sem nunca ter trabalhado na área pública. Tinha um único objetivo: fazer com que a pessoa com visão monocular passasse a ser reconhecida como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Fiz tudo isso movida por sua forte missão e convicção de que os monoculares merecem respeito e ser devidamente valorizados em sociedade.

No dia 22 de março de 2021, exatamente 36 anos após meu nascimento, o projeto de lei 1615/2019 foi sancionado, virando a lei 14.126/2021, popularmente conhecida como Lei Amália Barros.

O caminho é a inclusão. Precisamos entender que todos somos diferentes, não existe mais ou menos deficiente, cada um tem sua limitação e o foco é lutar pela equidade e por políticas públicas eficientes.

*Amália Barros, jornalista, autora do livro Se Enxerga! e fundadora do Instituto Amália Barros