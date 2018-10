Atitudes para definição do voto

Nesta véspera de uma das mais importantes eleições dos poderes executivo e legislativo do país, diante do passionalismo político partidário frente à crise econômico e social, o Movimento do Ministério Público Democrático, a fim de auxiliar em um dos mais importantes exercícios de cidadania, apresenta nove atitudes importantes para o voto com inteligência. Tais sugestões de postura refletem a necessidade do eleitor ir à urna disposto a dar a sua contribuição para eleger quem possa ter condições de mudar os rumos de nosso país. A pretensão é dar orientação cidadã, apartidária.

Este trabalho completa a campanha Vote Inteligente! que o MPD buscou difundir nas últimas semanas e que pode ser vista na íntegra a partir deste link. Vote inteligente! mostra o valor do voto e a importância da participação na escolha de candidatos aos cargos dos poderes executivo e legislativo do país e dos estados, levando em consideração valores como honestidade, responsabilidade e tolerância. Isso é importante porque nem todos os políticos são iguais e, principalmente, nem todos são corruptos!

Existem pessoas competentes, bem-intencionadas e com vontade de fazer a diferença em busca de um Brasil melhor. Políticos sérios, honestos e que procuram realizar um bom trabalho em seus cargos, estão aguardando uma oportunidade que somente cada cidadão pode dar através do voto.

Para mudar a realidade do nosso cenário político é fundamental o voto de cada um – sem voto, não haverá mudança e sem mudança, não haverá um futuro melhor. Mas, ainda mais importante, é essencial votar com inteligência!

Por isso, acreditamos firmemente na importância de mais mulheres na política. No atual ambiente político do Brasil, é notório o predomínio do ponto de vista masculino e, muitas vezes, machista na definição dos rumos da gestão sócio econômica do país. Nesse contexto, as pautas que guardam maior relação com os direitos das mulheres são comumente deixadas de lado.

A democracia somente é verdadeira quando todos os segmentos da sociedade participam de maneira eficaz e efetiva, independente do gênero.

Conheça as atitudes recomendáveis para o momento do voto:

1. Identifique quais candidatos vão concorrer e qual deles defenderá as mesmas causas e prioridades em que você acredita.

2. Pesquise o histórico do candidato em sites confiáveis para certificar a idoneidade de seu passado, trabalhos anteriores, e se o caso, comparecimento em sessões e como votou em questões importantes para o nosso país.

3. Confira se seu candidato honra promessas e compromissos, seus Projetos de Lei e se apresenta promessas possíveis de serem realizadas.

4. Procure saber sobre necessidades de seu bairro, cidade ou estado e compare com as propostas de seu candidato.

5. Para ajudar a formar sua opinião, procure assistir às propagandas eleitorais e debates entre os candidatos.

6. Não acredite em tudo que você ler e tome cuidado com as notícias falsas, as chamadas Fake News. Antes de compartilhar qualquer notícia, cheque sua veracidade pesquisando as fontes.

7. Sobre o partido de seu candidato, verifique ideias e propostas, que estão expostas em sites e são discutidas pela Internet. Atente ao comportamento dos seus integrantes. Observe ainda as coligações a que ele pertence, pois terá que governar seguindo os ideais não só do seu partido político, mas também dos partidos políticos que formam a coligação.

8. Não venda e não troque seu voto por nenhum motivo, valor ou favor.

9. Não eleja candidatos envolvidos em corrupção ou com ficha suja.