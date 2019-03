Atirador de Suzano disse que cometeria atentado e todo mundo ficaria sabendo, diz familiar G.T.M. foi um dos dois autores do atentado, que envolveu explosivos, armas, besta e flechas, e deixou dez mortos na escola estadual Raul Brasil; a tia da esposa do tio morto pelo adolescente antes do massacre afirma que ele fazia ameaças