Atibaia enfrenta crescimento descontrolado

Apenas a 70 quilômetros de São Paulo e com atrativos como ar puro, tranqüilidade e segurança, Atibaia vem sendo alvo de forte assédio de incorporadoras imobiliárias nos últimos três anos. Conhecida como produtora de flores e morangos, a cidade está perdendo sua identidade, pressionada pela especulação imobiliária e corre o risco de perder o seu status de Estância. Somente entre 2019 e 2020, foi aprovada a construção de 60 prédios, além da abertura de 18 loteamentos, números exorbitantes para uma cidade tradicionalmente horizontal, que já sofre com o desabastecimento de água e não dispõe de estrutura de coleta de esgoto na totalidade de sua área urbana.

O relatório de 2013 do Painel Intergovernamental sobre o Clima da ONU (IPCC) define que os humanos são a causa dominante pelo aquecimento do planeta. Sendo assim, podemos afirmar que os gestores públicos têm uma enorme responsabilidade ao defenderem a execução das metas de redução de carbono, bem como inspirar uma agenda positiva – tanto no executivo como no legislativo -, atraindo a sociedade para práticas ambientalmente responsáveis e de consumo consciente.

É nesse sentido que o Movimento Atibaia Manifesta surge, liderado por moradores indignados com mudanças que ameaçam descaracterizar a cidade e comprometer a qualidade de vida de seus moradores. Mais de 100 pessoas integram voluntariamente o movimento, que já obteve mais de oito mil subscrições para um abaixo-assinado que pede preservação do meio ambiente, transparência na comunicação das decisões do poder público, além de participação popular no planejamento e na definição da ocupação do município.

O Movimento questiona a responsabilidade dos gestores públicos, atuais e anteriores, uma vez que o crescimento imobiliário desordenado em Atibaia começou justamente em função de um Plano Diretor defasado desde 2016, lembrando que até o presente momento o documento não foi atualizado. E com o agravante de que em 2019 foi sancionada a alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), exatamente na contramão do que dizem todos os especialistas a respeito de desenvolvimento sustentável, em especial para municípios com características assemelhadas com o perfil da cidade de Estância, como é o caso de Atibaia.

A cidade não precisa de arranha-céus e não deve destruir o cinturão verde que a envolve para crescer. Esta situação é resultado da flexibilização sem critérios claros na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que proporciona brechas usadas pelo setor imobiliário para construir edifícios e condomínios em áreas onde a infraestrutura básica, quando existente, é precária e insuficiente para o adensamento atual. O crescimento deve ser planejado, levando-se em conta a agenda/2013 da ONU, por meio da qual Atibaia se comprometeu em cumprir os 17 objetivos e 169 metas de desenvolvimento sustentável até 2030. Mas, ao que tudo indica, parece que a cidade está seguindo o caminho oposto, ou seja, crescimento insustentável e desordenado.

O desejo da população é de desenvolvimento inteligente e sustentável, planejado no longo prazo, e contra a descaracterização desenfreada de Atibaia da forma como está sendo conduzida. O conceito de crescimento é muito mais amplo que apenas espigões de concreto empilhados e asfaltamento no cinturão verde. Isto nunca foi e nunca será desenvolvimento, mas sim destruição. De acordo com levantamento realizado pelo movimento, são dezenas de projetos de prédios sem limite de altura, sem gabarito máximo adequado, espalhados por toda a cidade e sem análise dos efeitos de sua execução acumulados e no longo prazo. Os inúmeros loteamentos e condomínios não têm critérios específicos de preservação ambiental ou outorga de uso das águas, trazendo prejuízos a

Basicamente, essa expansão deveria respeitar requisitos urbanos de sustentabilidade atrelados ao adensamento populacional; abastecimento e distribuição de água; coleta e tratamento de esgoto; destinação dos resíduos sólidos; capacidade de tráfego e mobilidade; preservação da rica fauna e flora; cuidados com nascentes, rios e lagos; sem contar a perda da identidade histórica, cultural e turística da cidade e a perda da nossa paisagem cênica. Os moradores também temem pela segurança pública. A cidade inteligente pode crescer usando outras ativações econômicas mais adequadas aos seus potenciais reais.

O excesso de construções rápidas, seguindo modelos fracassados e ultrapassados de verticalização e o adensamento populacional trazem impactos ambientais e urbanísticos permanentes reconhecidamente negativos, especialmente quando realizados de forma descontrolada e sem planejamento estratégico e visão de longo prazo, como vem sendo executado. O conceito de cidade dormitório não beneficia os atuais e nem aos futuros habitantes.

O abaixo-assinado do movimento prevê o ajuizamento de Ação popular e/ou Ação Civil Pública, para expor a posição de todos contra o que está acontecendo. Também propõe a revisão do Plano Diretor, com vistas à normatização das áreas, estabelecendo o que pode ou não pode ser feito em cada bairro/zoneamento. Este é um momento da consolidação destas regras. É preciso retomar as Audiências Públicas presenciais, para que a população tenha acesso ao projeto do Plano Diretor proposto pelo executivo. Esta seria a única forma de os moradores poderem analisar se o que está contido no projeto do Plano Diretor está de acordo com o que foi proposto e discutido com a sociedade. Também se deve analisar se as emendas já protocoladas foram de fato adotadas e se, de fato, não há brechas que deveriam ser impedidas. Por último, e não menos importante, é necessário abrir a participação popular para que o Movimento possa contribuir com novas propostas visando o crescimento sustentável do futuro de Atibaia.

*Fabia Santa Rosa é empresária, articulista e voluntária do Movimento Atibaia Manifesta

*Marcelo Laxe é empresário, produtor rural e voluntário do Movimento Atibaia Manifesta