Atendente de bomboniere no cinema não vai receber insalubridade por coleta de lixo, decide TST

Os ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho isentaram a Praia de Belas Empreendimentos Cinematográficos Ltda., de Porto Alegre, de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade a uma atendente de bomboniere que também limpava e coletava lixo das salas de exibição.

Para a concessão do adicional, é necessário que a atividade esteja descrita no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 (NR15) do Ministério do Trabalho, decidiram os ministros.

As informações foram divulgadas pelo TST – Processo: RR- 20451-19.2015.5.04.0023

Thaina dos Santos Ferreira afirmou que executava tarefas de auxiliar de limpeza recolhendo lixo e varrendo pisos nos intervalos das sessões, ’em contato direto e habitual com restos de alimentos, copos e embalagens descartadas’.

A empresa, por sua vez, negou que a funcionária realizasse ‘atividades insalubres’ e afirmou que contava com pessoal próprio para as tarefas de limpeza.

O juízo da 23.ª Vara do Trabalho de Porto Alegre deferiu o adicional com base em laudo pericial que constatou a exposição da empregada a agentes biológicos e materiais infecto-contagiantes pela coleta e acomodação de lixo urbano.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região (RS) manteve a sentença, destacando que a coleta de lixo era habitual e que as salas de cinema são ambientes com grande circulação de pessoas e com larga disseminação de agentes patógenos.

No exame do recurso de revista da empresa, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, assinalou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a coleta de lixo, por si só, não justifica o recebimento do adicional de insalubridade. A parcela, segundo ele, só é devida no caso de limpeza e de coleta de lixo de banheiros utilizados por grande número de pessoas.

O ministro lembrou que, conforme a Súmula 448 do TST, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao adicional: é necessária também a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso da empresa para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade e sua repercussão nas demais parcelas.

