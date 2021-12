Até breve a um justo

O mundo reverencia e se despede de Desmond Tutu, um justo.

Conheci o bispo Tutu num dos eventos preparatórios para a Rio-92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. As palestras ocorreram na Assembleia Legislativa fluminense onde, na época, exercia a liderança do governo de Leonel Brizola e tive a honra de recepcioná-lo e saudá-lo da tribuna. Naquele encontro participaram vários laureados com o Prêmio Nobel da Paz, como o Dalai Lama e Mikhail Gorbachev, e personalidades como o então senador estadunidense Al Gore, que receberia o mesmo prêmio posteriormente.

Ainda assim, foi aquele homem miúdo e discreto na sua veste eclesiástica quem me causou profunda impressão. Com aparência tímida, mas olhar travesso e risada contagiante, dele emanava uma fortaleza moral inquebrantável. Ali, tive o sentimento de alegria e vaidade de estar ao lado de um dos grandes personagens da história contemporânea, um líder gigante na luta pela democracia e os direitos humanos, contra o racismo e o apartheid.

Estivemos juntos apenas duas ou três vezes naquela semana. Posteriormente, quando visitei a África do Sul a convite do presidente Mandela, não foi possível encontrá-lo, pois estava em missão no exterior.

Não importa. Passei a acompanhá-lo como um admirador e discípulo à distância.

Numerosas vezes tive a oportunidade de citá-lo em minhas palestras. Uma de suas frases de maior impacto é: “”Se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor”. De fato, rebelar-se contra a injustiça não é um direito, é um imperioso dever moral. Foi o que o bispo Tutu nos ensinou com o seu exemplo de coragem ao liderar centenas de protestos pacíficos contra um dos mais hediondos regimes da história humana.

Posteriormente, conduziu com habilidade e firmeza a Comissão de Reconciliação e Verdade que apurou os crimes e as violações de direitos humanos ocorridas durante o apartheid.

Cinco anos atrás, ao me dirigir para Moçambique onde fiz uma conferência a convite do Tribunal de Contas daquele país, o roteiro exigia uma conexão em Joanesburgo. Aproveitei o ensejo para visitar o extraordinário Museu do Apartheid, onde há uma exposição permanente com destaque para o trabalho e a luta do bispo Tutu. Em visita à cidade de Soweto, que foi durante décadas o símbolo da segregação racial e o núcleo da resistência popular, percorri a célebre Vilakasi Street, modesta rua de casas simples, mas na qual, no espaço de um quarteirão, residiram dois Prêmios Nobel da Paz: Tutu e Mandela.

A expressão justo pode ter múltiplos significados, mas aqui a emprego na acepção do Novo Testamento. Justo é o que busca a justiça e pratica o bem, não se acovarda, não se omite, não se acomoda, não se corrompe. Desmond Tutu foi um justo.

Como sou dos que creem na imortalidade do espírito, não digo adeus aos entes queridos que deixam a existência carnal. Digo-lhes “até breve!”.

Até breve, Desmond Tutu, um justo.

*Luiz Henrique Lima é professor e auditor substituto de conselheiro do TCE-MT