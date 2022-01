Associações de Síndrome de Down vão ao Supremo contra decretos que alteram eleições e composição do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência

A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down questionou, no Supremo Tribunal Federal, a alteração do formato das eleições e da composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). A eleição dos representantes para o mandato 2022-2025 está marcada para o dia 7 de fevereiro. A ação foi distribuída ao ministro Dias Toffoli.

Instituído em 1999 e atualmente vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Conade é um órgão superior de caráter paritário, consultivo e de deliberação colegiada sobre as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência.

Documento LEIA A PETIÇÃO INICIAL PDF

Segundo a entidade, os decretos editados durante o governo Jair Bolsonaro (10.177/2019 e 10.841/2021) estabelecem processo seletivo dos representantes da sociedade civil antes das eleições, por meio de edital. Com a mudança, representantes passam a ser selecionados e não mais eleitos, como ocorria nas plenárias anteriormente, ‘colocando em dúvida a seriedade de tal seleção’, diz a Federação.

Em caráter liminar, a federação pede a suspensão do edital de convocação do processo seletivo e a retomada do modelo anterior. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade dos decretos e do edital. As informações foram divulgadas pelo STF.

A ação diz que os decretos violam a democracia participativa e frustram a participação da sociedade na formulação das políticas públicas em favor das pessoas com deficiência. “A pretexto de o regular (o funcionamento do Conade), (os decretos) frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação de políticas públicas em favor das pessoas com deficiência, distorcendo o objetivo real da participação consoante a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD que nasceu sob a égide da máxima “Nada sobre nós, sem nós””, diz o documento.

Entre as outras alterações contestadas pela Federação estão a regra que estabelece a participação de representantes de funcionários e empregadores com deficiência somente na condição de candidatos e não como eleitores, e a supressão da representação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência – ‘não permitindo, assim, que alguma organização da sociedade civil ligada ao Ministério Público pudesse participar do Conselho.