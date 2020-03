Associação paulista de magistrados cancela posse de nova diretoria, mas mantém reuniões de trabalho

A solenidade de posse da nova diretoria executiva da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) foi cancelada após avanço do novo coronavírus. A decisão, no entanto, mantém reunião de coordenadores agendada para este sábado, 14, e assembleia geral ordinária da entidade marcada para o domingo, 15.

De acordo com a Apamagis, a posse inicialmente estava mantida após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmar não ter visto motivos para o cancelamento de eventos. “Só que no decorrer do dia, acontecimentos diversos mudaram essa afirmação. Estamos em consonância com as determinações dos órgãso públicos e ações dos órgãos do Judiciário”, afirma a entidade.

A reunião de coordenadores, no entanto, está mantida. O encontro será realizado neste sábado, 14, ‘ante a quantidade de assuntos relevantes a serem discutidos’. “Trata-se de reunião de trabalho, a ser realizada em local aberto”, afirma a Apamagis.

A entidade manteve, também, a assembleia geral ordinária marcada para o domingo, 15.