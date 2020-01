Assista Moro no Roda Viva

A fuga de integrantes do PCC no Paraguai, o juiz de garantias, o pacote anti-crime e o vazamento de mensagens publicadas pelo site The Intercept estão entre os assuntos que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enfrenta, nesta segunda, 20, no programa Roda Viva, da TV Cultura.

Primeira sob o comando da colunista do Estado Vera Magalhães, a entrevista com o ex-juiz da Operação Lava Jato terá participação dos jornalistas Alan Gripp, do O Globo, Andreza Matais, do Estadão, Leandro Colon, da Folha, Malu Gaspar, da revista Piauí e Felipe Moura Brasil, da Rádio Jovem Pan.