Ouça Marcelo Odebrecht outra vez falando de Lula e Angola

O empresário e delator Marcelo Odebrecht prestou nesta segunda, 7, novo depoimento à Justiça Federal de Brasília, como testemunha em processo em que o ex-presidente Lula é réu por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Marcelo compareceu nesta manhã à Vara Federal em Osasco, na Grande São Paulo, de onde prestou esclarecimentos, por videoconferência, para o juízo da 10.ª Vara da Justiça Federal em Brasília.

O processo no qual o empresário foi ouvido nesta manhã está relacionado à negócios em Angola, na África, envolvendo a Odebrecht, o sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos e financiamento do BNDES.

Na sexta, 4, Odebrecht foi ouvido em outro processo criminal sobre o caso da liberação do financiamento do BNDES para a Odebrecht em negócios em Angola, que tem como alvos o ex-ministro Paulo Bernardo e suposta propina de US$ 40 milhões para o PT. Na ocasião, afirmou ver como injusta uma eventual condenação de Lula por corrupção no caso, devido a “contradições” que identificou nas versões do ex-ministro Antonio Palocci e do pai Emílio Odebrecht sobre a participação do ex-presidente no caso.