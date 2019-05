Assista ao vivo ao primeiro debate dos candidatos à lista tríplice da PGR

A Associação Nacional dos Procuradores da República e o Ministério Público Federal vão transmitir, a partir das 15h desta segunda, 20, o primeiro debate entre os candidatos à lista tríplice para Procurador-Geral da República.

O encontro ocorre no Pará e será transmitido no youtube da ANPR e na TV MPF.

A lista de candidatos foi encerrada pela Associação na quarta, 15, sem o nome de Raquel Dodge. No entanto, a chefe do Ministério Público Federal, que encerra seu trabalho no órgão em setembro, pode ser escolhida para um eventual segundo mandato.

Os que aspiram o topo da instituição e participam do debate nesta tarde são:

1) José Robalinho Cavalcanti, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República.

2) Lauro Cardoso, procurador regional, foi paraquedista do Exército e secretário-geral do Ministério Público da União.

3) Blal Dalloul, procurador regional, foi secretário-geral na gestão Rodrigo Janot.

4) José Bonifácio da Andrada, ex-vice da gestão Janot.

5) Luiza Cristina Frischeisen, subprocuradora-geral.

6) Vladimir Aras, procurador regional.

7) Mário Luiz Bonsaglia, subprocurador.

8) Paulo Eduardo Bueno, subprocurador

9) Antonio Carlos Fonseca Silva, subprocurador.

10) Nívio de Freitas, subprocurador.

Após as eleições internas, marcadas para 18 de junho, os três nomes mais votados serão levados ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), que indicará o ocupante da cadeira.

A cada dois anos o presidente da República escolhe o procurador-geral da República, mas não é obrigado a indicar um nome da lista tríplice. A atual procuradora-geral pode concorrer por fora, assim como, por exemplo, o subprocurador-geral Augusto Aras.

Desde 2003, primeiro ano da era Lula, nomes eleitos em lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República são entregues ao presidente da República, que tem indicado o chefe da Instituição, independente da colocação no pleito interno.

O primeiro procurador-geral escolhido por Lula foi Cláudio Fonteles, que permaneceu no cargo entre 2003 e 2005. Ele foi sucedido por Antonio Fernando de Souza (2005-2009), Roberto Gurgel (2009-2013), Rodrigo Janot (2013-2017) e a atual procuradora-geral, Raquel Dodge. Todos foram conduzidos ao cargo com base na lista tríplice da ANPR.