Assembleia de São Paulo promulga aumento para servidores do TCE, mas presidência da Corte barra

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, promulgou uma lei que dá aumento de 3,89% aos servidores do Tribunal de Contas do Estado. No mesmo dia, a Corte determinou a suspensão do reajuste em razão da crise do coronavírus.

O projeto foi enviado pelo TCE à Assembleia, e a relatória caiu com o deputado Delegado Olim (PP). Foi aprovado em março deste ano.

O Presidente do TCE, Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, afirma que ‘em função do momento de crise vivenciada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), suspenderá, por prazo indeterminado, as liberações financeiras no órgão para esta finalidade, de forma que a reposição salarial não será paga enquanto perdurar esta situação’.