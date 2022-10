Não podemos nunca deixar de falar sobre o assédio sexual sofrido pelas mulheres no ambiente de trabalho em face aos alarmantes índices constatados em pesquisas feitas por inúmeras entidades.

Toques indesejados, convites inapropriados, xingamentos e punições em caso de resistência às investidas são fatos cada vez mais “comuns” no ambiente de trabalho, tendo como principais vítimas as mulheres, e como agressores seus superiores ou colegas de trabalho. As discriminações e as desigualdades tornam-se mais evidentes no espaço social do trabalho, no qual a mulher fica relegada ao desempenho de papéis/funções outorgados por outras pessoas, sob a ótica de uma ideologia, ainda dominante, de que a divisão de papéis é naturalmente determinada pela diferenciação biológica.

As mulheres enfrentam uma série de desafios ligados à equidade de gênero como desigualdade de remuneração em relação aos homens, baixos índices de liderança feminina e falta de oportunidades de promoção, mas o assédio sexual é, sem dúvida, o que causa as maiores consequências para a sua vida, em especial no lado emocional e psicológico. As vítimas de assédio sexual têm sua honra, sua saúde mental e física e sua vida financeira ou profissional profundamente afetadas.

Em organizações que adotam o Sistema de Gestão de Compliance como ferramenta de governança corporativa para a promoção da cultura ética e da conformidade, há pilares implantados que são os esteios do programa como o Código de Ética e Conduta elaborado e aplicado, estabelecendo visão, missão e valores praticados, bem como a definição de diretrizes vedando este tipo de prática e possíveis consequências a quem violá-las. Além disto, há um canal de denúncias estabelecido e apto a receber relatos de assédio no ambiente de trabalho, o qual deve essencialmente resguardar o anonimato do denunciante, a confidencialidade e imparcialidade nas apurações, e a consequente aplicação de sanções de natureza administrativa ao infrator pela alta direção.

Os treinamentos e as comunicações internas são também considerados pilares do Compliance e medidas essenciais para que as partes envolvidas tomem ciência desses mecanismos, estabeleçam novos paradigmas e que adotem esta nova cultura no dia a dia da organização.

As empresas não podem esquecer que têm o dever de acolher e dar encaminhamento a denúncias de assédio sexual, já que cabe ao empregador manter um ambiente seguro e saudável para seus funcionários.

Nessa linha, foi publicada no dia 22 de Fevereiro de 2022, a Lei nº 14.457/22, a qual instituiu o Programa Emprega + Mulheres, visando a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho.

A referida lei define como obrigatória a adoção de Código de Ética, vedando a prática do assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho, a implantação de Canal de Denúncias e aplicação de sanções aos agressores, realização, no mínimo anualmente, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, dentre outras, para as empresas que possuem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, estabelecendo o prazo de 180 dias, contados após a sua publicação para tal. Com a entrada em vigor desta lei, a CIPA passa a ser denominada como “COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO – CIPA”, lhe conferindo novas atribuições.

Há que se observar que a legitimidade das CIPAs para aplicação direta de sanções disciplinares a quem quer que seja, quiçá a responsáveis diretos e indiretos por assédio ou violência no trabalho é questionável porque a aplicação de sanções administrativas é ínsita ao poder de comando do empregador, não aos integrantes das CIPAs, vide a Norma Regulamentadora da CIPA, chamada de nova NR-5 (publicada por meio da Portaria MTP 422).

O que nos parece razoável e legítimo é que caiba às CIPAs a citada realização de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho.

Mesmo reconhecendo o esforço do legislador em contribuir para o combate desta prática, me parece que não seja isto que irá efetivamente ajudar na mudança deste quadro.

A maior problemática do assédio sexual é que a mulher não se sente segura para denunciar, é questionada sobre a sua conduta e até mesmo responsabilizada pelo assédio. A mulher vítima do assédio se sente culpada, acreditando que pode ter “causado” a agressão ou “provocado” o homem que as agrediu. Além disto, tem medo de perder o emprego e não conseguir prover a sua família.

A prova do assédio, por muitas vezes também é difícil, principalmente quando a vítima trabalha em uma sala a sós com o assediador. Quando não é o caso, os colegas de trabalho raramente concordam em testemunhar esses casos por medo de perder o emprego. Infelizmente, a maior parte dos casos não é denunciado, pois realização da denúncia de assédio sexual, muitas vezes significa a exposição de ofensas e constrangimentos que já atingiram a dignidade, personalidade e integridade psíquica da mulher.

Não é suficiente ter um Código de Ética prevendo que a organização veda esta conduta, treinar os funcionários e possuir um Canal de Denúncias. Muito mais do que isso, é necessário ter uma equipe composta de funcionários que detenham cargos de gestão em ao menos setores como Recursos Humanos, Jurídico e Riscos e Compliance e que recebam treinamento específico para tratar relatos sobre esses assuntos para compor as Comissões de Ética. Para que a a vítima seja ouvida com maior propriedade e compreensão esta equipe precisa ter compreensão do que é machismo estrutural, e que assédio sexual é violência de gênero.

Além do preparo técnico, é essencial que os componentes do Comitê possuam independência funcional principalmente quando o denunciado detiver o cargo máximo da empresa, para que seus cargos não sejam comprometidos principalmente em empresas privadas.

Há que se investir na prevenção mais do que nunca pois casos de assédio trazem muitas consequências negativas tanto às empresas quanto às vítimas. Falar sobre o assunto é passo para a denúncia e a exposição de atitudes que não deveriam ser toleradas com normalidade no meio social.

*Fernanda Fragoso é advogada corporativa e criminal, especialista em Riscos e Compliance, mestre e doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa – UAL, Auditora Líder ISO 37001 e ISO 37301 Sistema de Gestão Antissuborno e Compliance

