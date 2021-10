As vantagens de uma vida em dólar

Não é novidade para ninguém que o dólar americano é um dos ativos mais fortes e sólidos no mercado internacional. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos financiaram a reconstrução da Europa e do Japão, a moeda ganhou notoriedade e se tornou referência na economia mundial, além de exercer muita influência no nosso dia a dia.

Hoje, o dólar funciona como um termômetro e a sua cotação está diretamente atrelada ao mercado financeiro. O humor dos investidores dá o tom das oscilações mas, a moeda, por sua estabilidade e força, dificilmente frustra os planos de quem a usa como recurso para proteger o patrimônio e expandir seus investimentos.

Embora no Brasil também existam excelentes oportunidades para investir, o país, como uma economia emergente, está mais sujeito às variações do mercado internacional. Dados recentes divulgados pela Bloomberg, mostram que o risco Brasil cresceu 24% no acumulado de 2021, o que quer dizer que, na percepção dos investidores, o país está mais vulnerável. Trabalhar com inteligência e diversificação sempre é um caminho seguro e isso inclui investir em dólar.

Atualmente, há uma ampla gama de carteiras internacionais atrativas que estão muito mais acessíveis ao público brasileiro. Se antes as oportunidades estavam disponíveis apenas para o “investidor profissional”, hoje, com a globalização da economia, há uma democratização de onde e como investir e, principalmente, transparência para o acompanhamento de resultados.

Ter uma vida em dólar vai além dos investimentos, significa também aumentar o seu poder de compra e olhar para o futuro com uma perspectiva madura de planejamento. Imagina todo mês, ao invés de aplicar o dinheiro por aqui, transformar esse valor em remessa para uma conta americana. Na hora de viajar, por exemplo, o dinheiro está disponível sem perdas de câmbio e outras taxas inerentes ao procedimento. Ou mesmo em uma oportunidade de compra e importação de produtos, o processo de pagamento e liberação é muito mais ágil e econômico.

O fato é que ter uma vida em dólar não é mais uma realidade distante ou reservada para pessoas com um poder aquisitivo mais elevado. Ela é possível e segura com instituições sólidas e sérias operando esse processo de remessa e conversão a partir do Brasil. Com planejamento, informação e estratégia é possível construir um patrimônio seguro e ter a solidez de uma moeda universalmente reconhecida e aceita. Se até mesmo os países desenvolvidos mantêm suas reservas em dólares e diversificam seus ativos, por que não apostar também nessa estratégia como forma de proteger e construir seu capital?

*Lucas Vargas é CEO da Nomad