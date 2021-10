As repercussões penais da inconstitucionalidade da cobrança do Difal

O diálogo intenso com diversos ramos dentro e fora do contexto jurídico é uma característica que distingue o Direito Penal dos outros ramos. Como falar de crimes patrimoniais sem as definições elementares trazidas pela esfera cível? Como analisar os “crimes de sangue” sem recorrer às conclusões apresentadas pela medicina? Ou até mesmo, já em um discurso mais contemporâneo, como combater os crimes cibernéticos sem o auxílio de profissionais da área da Tecnologia da Informação?

Os exemplos supramencionados são apenas amostragens do axioma aprendido já nas aulas magnas de qualquer aluno da graduação. O Direito Penal não é e jamais será aplicado de forma isolada e autônoma. A análise de qualquer crime ou conduta, fundamentalmente, recorrerá a diversos âmbitos que podem, ou não, serem do universo jurídico.

Os crimes tributários não destoam das afirmações anteriores. Na verdade, a própria denominação dada a tais delitos sugere uma forte conexão entre as áreas tributária e criminal. A íntima ligação existente entre estas esferas cria, de certa forma, uma relação de interdependência: só existirá crime tributário se houver uma prévia infração tributária (princípio da dupla tipicidade)[1].

Em outras palavras, pode-se afirmar que a Lei 8.137/90, o principal documento normativo que reprime os delitos fiscais, tendo em vista o necessário juízo de subsunção da norma penal à norma tributária – para só então identificar se a conduta praticada, de fato, caracteriza um delito fiscal – é uma norma penal em branco[2], que, apesar de possuir tipicidade limitada que completa-se com os conceitos previstos na esfera tributária, tem em si o núcleo essencial da proibição – no caso, a sonegação de qualquer tributo[3].

Logo, é evidente que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal – uma das mais importantes do ano corrente no que tange à cobrança de impostos – que firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” – Tema 1093, terá repercussões na esfera criminal.

Em outras palavras, o julgamento do caso paradigmático (RE 1.287.019) que deu causa ao enunciado que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS) – modalidade de cobrança de tributo que surgiu como tentativa de frear os efeitos negativos da chamada “guerra fiscal” do ICMS, uma vez que as grandes empresas atuantes no e-commerce localizam-se nos estados mais desenvolvidos da Federação e, portanto, arrecadavam estes impostos ainda que o destinatário final (consumidor) estivesse em outro estado – incide, de forma imprescindível, sobre a discussão em todo e qualquer caso concreto que tenha como tipificação os delitos fiscais e como objeto determinada autuação fiscal decorrente da cobrança do DIFAL.

Todavia, como é de praxe em algumas manifestações do Judiciário, a decisão proferida pela mais alta corte deste país não poderia deixar de ser acompanhada por medidas “à la Frankenstein”: enquanto as empresas do Simples Nacional terão como reconhecida retroativamente a impossibilidade da cobrança do DIFAL, com relação as demais companhias o julgamento terá vigência apenas a partir do próximo ano.

Os debates sobre a modulação dos efeitos da decisão, a despeito da importância prática para a empresas, pouco importa ao Direito Penal. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do tributo reconhece-se a ilegalidade da cobrança nos anos anteriores, ou seja, a tese firmada pelo STF aduz que esta modalidade tributária sequer deveria existir, e, conforme já explicitado anteriormente, sem tributo inexiste possibilidade da existência do cometimento de qualquer crime fiscal.

Assim, representantes legais, diretores ou empresários (uma vez que no Brasil, ignorando qualquer princípio básico da culpabilidade, se pune no âmbito das empresas as pessoas que estão no contrato social ou unicamente pela função que ocupam, e não as que de fato cometeram aquele crime) que estiveram ou estão envolvidos em procedimentos criminais que visam a condenação pela sonegação do DIFAL, a rigor, deveriam ter declaradas extintas as suas punibilidade, uma vez que, novamente, sem a existência de tributo passível de ser cobrado inexiste a possibilidade do cometimento de qualquer delito fiscal (princípio da dupla tipicidade).

Punir ou até mesmo iniciar qualquer tipo de persecução penal para apurar delito fiscal que tem como objeto autuação pela cobrança do DIFAL seria o mesmo que punir determinada pessoa por não ter cumprido as obrigações tributárias que o próprio STF reconheceu como ilegítimas. Em outras palavras, equivaleria a condenar uma pessoa por ter se portado da forma correta e não se curvado a uma cobrança reconhecidamente ilegal feita pelo Estado.

Não faltam propostas legislativas que busquem regularizar a cobrança do DIFAL[4]. Contudo, fato é que estamos diante da uma decisão que declara que os tributos a este título cobrados até aqui são inconstitucionais. Os contribuintes não deveriam ter sido compelidos por esta cobrança e, logo, não é possível puni-los criminalmente com base neste mesmo objeto já declarado inconstitucional.

A decisão supramencionada é bastante recente e, portanto, ainda sem repercussões conhecida nos julgamentos criminais. Porém, como operadores do Direito, em especial do Direito Penal e Processual Penal, devemos acompanhar os próximos passos dos Tribunais e incitarmos o cumprimento dos conceitos basilares descritos, ainda que sucintamente, no início deste artigo.

*Thais de Lima Dantas, do Pimentel e Fonti Advoigados