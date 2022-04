As recentes mudanças legislativas na Lei das S.A. e o novo formato para publicação de atos

A Lei das S.A., como é conhecida a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sofreu uma série de alterações ao longo dos anos, sendo nesses últimos três anos modificada pelas leis 13.818 e 13.874, ambas de 2019; pela lei 14.030, de 2020; pela lei 14.195, de 2021, bem como pelo Marco Legal das Startups (Lei Complementar 182, de 2021). Sem contar ainda as regras transitórias que foram aplicadas em determinado período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

As alterações na Lei das S.A. se referem a assuntos que vão desde assembleia digital, local de realização da assembleia, participação e voto a distância, voto plural, administradores estrangeiros até o formato para publicações de atos, entre outros aspectos.

Diante da entrada em vigor, em 1º de janeiro de 2022, do artigo 1º da Lei 13.818 (2019), que traz a mudança no artigo 289 da Lei das S.A., e com a aproximação do prazo de quatro meses após o término do exercício social para aquelas companhias que possuem tal exercício encerrado em dezembro, é justamente sobre o novo formato das publicações de atos que trataremos a seguir.

A nova redação do artigo 289 da Lei das S.A. indica que as sociedades anônimas devem publicar seus atos em jornal de grande circulação, sendo a forma resumida na via física, e a íntegra do ato na página do referido jornal na internet. Neste sentido, as companhias ficaram dispensadas da publicação de seus atos, inclusive as demonstrações financeiras, no Diário Oficial.

Essa alteração traz um benefício econômico para as sociedades anônimas. Um alívio maior desse custo pode ser verificado por aquelas companhias fechadas que possuem receita bruta anual de até R$ 78 milhões, as quais poderão realizar as suas publicações somente no formato eletrônico, nos moldes descritos pelo Marco Legal das Startups, que alterou o artigo 294 da Lei das S.A..

No entanto, é a portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 2021, que traz mais detalhes sobre esse formato eletrônico a ser aplicado pelas referidas companhias fechadas. As publicações eletrônicas deverão ser realizadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) – central destinada a reunir demonstrações e documentos contábeis em um único local, provendo acesso rápido, público e gratuito aos arquivos e garantindo a confiabilidade ao autenticar a entrada dos dados –, bem como no próprio site da companhia.

Outra classificação de sociedades anônimas trazida pela Lei Complementar 182 está relacionada às companhias abertas de menor porte, que são aquelas que aufiram receita bruta anual inferior a R$ 500 milhões. Para essas companhias abertas, a CVM poderá dispensar ou modular o quanto estabelecido no artigo 289 da Lei das S.A. referente ao formato de publicação de atos.

É importante ressaltar que as disposições sobre o formato das publicações constantes do Código Civil não foram alteradas. Assim, os atos das sociedades limitadas devem ser publicados na íntegra no Diário Oficial e em jornal de grande circulação.

Diante da manutenção da obrigatoriedade de publicação dos atos das sociedades limitadas no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, pode existir uma discussão sobre o formato de publicação das demonstrações financeiras das sociedades de grande porte.

Nos termos da Lei 11.638, de 2007, são consideradas “grande porte” aquelas sociedades ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiverem, no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões.

De acordo com a lei 11.638, essas sociedades devem obedecer às regras da Lei das S.A. sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras independentemente de seu tipo societário.

Neste sentido, é possível entender que as regras estabelecidas pela Lei das S.A. de publicação de tais documentos também deverão ser seguidas por tais sociedades de grande porte, incluindo aquelas regidas pelo Código Civil, evitando-se, assim, um encargo maior e diferente das sociedades anônimas.

*Bruna Toledo Pacheco é sócia da área de Fusões e Aquisições do Demarest